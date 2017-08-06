ÖDP: Fındık üreticileri, uluslararası tekkellerin insafına bırakıldı

ÖDP Ordu İl Örgütü, fındıkta üreticinin kaderine terk edilmesi ve emperyalist tekellerin saldırılarına karşı sesiz kalmayacağını ve üreticinin hakkını savunmaya devam edeceğini ilan etti

Üreticilerin binbir emekle ürettikleri fındıkta sezon açılırken, üreticiler bu yıl da fındıkta oluşan tekelleşme ve hükümetin desteğini çekmesiyle birlikte hak ettikleri değeri alamamaktan endişeli. Konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasıyla fındıkta yaşanan sorunlara dikkat çeken ÖDP, fındık üreticilerinin emeğinin çalınmasına karşı sessiz kalmayacaklarını ve fındıklarının ve topraklarının emperyalist tekellerin eline geçmesine boyun eğmeyeceklerini ilan etti.

Üretici nefessiz bırakıldı

ÖDP Ordu İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, fındık sezonunun yılların biriktirdiği sorunlarla açıldığı belirtilerek, "fındık, Karadeniz’de ailelerin soluk borusudur, geçim kaynağıdır. Ancak son yıllarda yapılan düzenlemelerle fındık üreticileri nefessiz, soluksuz bırakılmaktadır" dendi ve 7-8 TL’ye kadar gerileyen fındıkta üreticileri koruyacak bir mekanizmanın bu yıl da oluşturulmadığını ve fındık üreticilerinin kaderinin yine uluslararası tekellerin insafına terk edildiğinin bilgisini verdi.

"Ferrero sömürüsü büyüyor"

Dünya fındık ticaretinin yüzde 74’ünü gerçekleştiren Türkiye'de üretici hariç herkesin fındıktan kazanç sağladığı ifade edilen açıklamada, AKP'nin uyguladığı politikalarla önce FİSKOBİRLİK’i devre dışı bıraktığı, fındık üreticilerinin tepki gösterdiği dönemlerde FİSKOBİRLİK yerine Toprak Mahsulleri Ofisi’ne fındık aldırtarak Fiskobirlik’i tamamen işlevsiz bıraktığı ifade edildi. Bugün ise gelinen noktada fındık üreticisi tümüyle yok edilme noktasına doğru sürüklendiği uyarısı yapılan açıklamada, "Her fırsatta ‘yerli ve milli’ olmakla övünen iktidar, fındığın kaderini İtalyan tekeli Ferrero’ya bırakmıştır. 2016 fındık fiyatlarında belirleyici olan gelişme, İtalyan tekeli Ferrero’nun Türkiye pazarına tamamen hakim hale gelmesidir. Fiskobirlik’in ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık alımında işlevsiz hale getirilmesi sonucu Ferrero’ya ait Çok uluslu Tarım ve Gıda Şirketi Oltan Gıda, Dünya fındığının yüzde 75’ini üreten Türkiye fındığının yüzde 35’ini tek başına satın alma konumuna gelmiştir. Ancak, Ferrero bununla da yetinmeye niyetli değildir; öyle ki ödemelerinin kilogramda 15 kuruşunu Sodexo fişleriyle ödemekte, kendi para ve alışveriş sistemini dolaşıma sokmaktadır" dendi.

"Köylünün toprağına göz diktiler"

Ferrero'nun fındık üretim alanlarında da kurmak için küçük fındık üreticilerini yok etmeye, böylece toprak alımlarıyla kendine bağlı büyük fındık üretim alanları kurmaya çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, "Ferrero'nun hedefinde fındık bahçelerini satın almak ve topraksız kalan köylüleri ucuz işgücü olarak satın aldığı topraklarda çalıştırmak var. Fındığın 7-8 TL’ye satılabildiği bir düzende üretici çıkış bulamamakta, borçlarını ödeyebilmek için fındık üretiminden vazgeçerek fındık bahçelerini gıda tekellerine satmak zorunda kalmaktadır. AKP diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi fındık üreticilerinin de kaderini gıda tekellerinin, emperyalist merkezlerin eline vermiştir. Fındık fiyatlarındaki bu büyük gerilemeye geçici çözümler aramak, üreticinin tepkisini dindirmek için ara formül arayışlarına bel bağlamak fındığın ve fındık üreticilerinin sonu olacaktır" dendi.

Üreticiler Forumu toplanıyor

ÖDP'nin fındık üreticilerinin emeğinin çalınmasına karşı sessiz kalmayacağı ve fındığın, topraklarının emperyalist tekellerin eline geçmesine boynunu eğmeyeceği belirtilen açıklamada, ÖDP'nin eylül ayında gerçekleştireceği üreticiler forumu ile birlikte tüm üreticilerin talepleri doğrultusunda, üreticilerle birlikte mücadeleyi yükseleceği bilgisi de verildi.

ÖDP'nin açıklamasında fındıkta üreticinin talepleri şöyle sıralandı:

*Fındıkta taban fiyatı uygulamalısına dönülmeli, fındık fiyatları maliyet + %25 kar payı + insanca yaşam payı üzerinden belirlenerek Fiskobirlik devreye sokulmalı,devlet tarafından gerekli finansal destek sağlanmalı.

* Ferrero ve emperyalist tekellerin faaliyetlerine son verilmeli.

* Fındığa devlet desteği yeniden sağlanmalı, tefeci-tüccar sömürü mekanizması ortadan kaldırılmalı.

* Fındık üreticilerinin örgütlenmesi önündeki engeller kaldırılmalı.

* Kooperatifleşme teşvik edilmeli.

* Fındık işçilerinin emeğinin karşılığını alabilmesi için insanca yaşam ve sosyal hakları temel alarak ücret belirlenmeli.

* Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal hakları, insanca koşullarda barınma ve çalışma imkanları sağlanmalı.