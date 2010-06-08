T24 LogoT24 Logo
Dünya

ODiERNO: KUZEY IRAK'A BARIŞ GÜCÜ GEREKEBİLİR BAĞDAT (A.A)

08 Haziran 2010 01:53

-ODiERNO: KUZEY IRAK'A BARIŞ GÜCÜ GEREKEBİLİR BAĞDAT (A.A) - 06.07.2010 - Irak'taki Amerikan güçlerinin komutanı Orgeneral Ray Odierno, bu ülkedeki ABD güçlerinin çekileceği 2011'de Kürtler ve Araplar arasındaki gerginliğin bitmemiş olması halinde, Kuzey Irak'a BM barışı koruma güçlerinin konuşlandırılmasının gerekebileceğini söyledi.  Orgeneal Odierno, AP'ye verdiği özel demeçte, Kürt askerlerin, Arap ağırlıklı Irak ordusuna entegrasyonunun gelecek yıl tamamlanmamış olması durumunda, BM barışı koruma güçlerinin bir seçenek olarak gündeme gelebileceğini, ancak buna ihtiyacın kalmayacağı umudunda olduğunu ifade etti.  Kuzey Irak'taki Ninevah, Tamim ve Diyala bölgelerinde bulunan, petrol açısından zengin yerlerin Kürtlerin yönetimindeki bölgelere dahil edilip edilmeyeceği sorununun yıllardır çözüme kavuşmamış olmasından ötürü, Kürtlerle Araplar arasında gerginliğin olduğunu belirten Odierno, şöyle konuştu: "Eğer entegrasyon sağlanamazsa başka seçenekleri düşünmemiz gerekebilecek. Bunun ne olduğunu şu anda bilemiyorum. (BM Ana Sözleşmesi'nin) 6'ncı Bölümü'ndeki BM gücü olabilir mi? Bunu bilemiyorum. Fakat bu konu üzerinde çalışmamız gerekiyor. Durum, bu süreçte (entegrasyon) ne kadar ilerleyebileceğimize de bağlı. Kürt askerlerin Irak ordusu içerisindeki görevlerini iyi derecede yerine getirmeleri halinde, bu bizi memnun edecektir. Ama bu, gözlemlemeye ve üzerinde çalışmayı sürdürmeye devam etmemiz gereken bir sorun."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24