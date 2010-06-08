-ODiERNO: KUZEY IRAK'A BARIŞ GÜCÜ GEREKEBİLİR BAĞDAT (A.A) - 06.07.2010 - Irak'taki Amerikan güçlerinin komutanı Orgeneral Ray Odierno, bu ülkedeki ABD güçlerinin çekileceği 2011'de Kürtler ve Araplar arasındaki gerginliğin bitmemiş olması halinde, Kuzey Irak'a BM barışı koruma güçlerinin konuşlandırılmasının gerekebileceğini söyledi. Orgeneal Odierno, AP'ye verdiği özel demeçte, Kürt askerlerin, Arap ağırlıklı Irak ordusuna entegrasyonunun gelecek yıl tamamlanmamış olması durumunda, BM barışı koruma güçlerinin bir seçenek olarak gündeme gelebileceğini, ancak buna ihtiyacın kalmayacağı umudunda olduğunu ifade etti. Kuzey Irak'taki Ninevah, Tamim ve Diyala bölgelerinde bulunan, petrol açısından zengin yerlerin Kürtlerin yönetimindeki bölgelere dahil edilip edilmeyeceği sorununun yıllardır çözüme kavuşmamış olmasından ötürü, Kürtlerle Araplar arasında gerginliğin olduğunu belirten Odierno, şöyle konuştu: "Eğer entegrasyon sağlanamazsa başka seçenekleri düşünmemiz gerekebilecek. Bunun ne olduğunu şu anda bilemiyorum. (BM Ana Sözleşmesi'nin) 6'ncı Bölümü'ndeki BM gücü olabilir mi? Bunu bilemiyorum. Fakat bu konu üzerinde çalışmamız gerekiyor. Durum, bu süreçte (entegrasyon) ne kadar ilerleyebileceğimize de bağlı. Kürt askerlerin Irak ordusu içerisindeki görevlerini iyi derecede yerine getirmeleri halinde, bu bizi memnun edecektir. Ama bu, gözlemlemeye ve üzerinde çalışmayı sürdürmeye devam etmemiz gereken bir sorun."