-ODİERNO: IRAKLILAR ÜLKELERİNİN GÜVENLİĞİNİ ÜSTLENMEYE HAZIR WASHİNGTON (A.A) - 08.08.2010 - ABD'nin Irak'taki güçlerinin komutanı General Ray Odierno, Irak ordusunun ülkenin güvenlik operasyonlarını üstlenmeye hazır ve yürütebilecek durumda olduğunu söyledi. Amerikan televizyonu ABC'nin bir programına konuşan Odierno, Iraklı siyasetçilerin yeni hükümetin oluşturulması konusunda hala sorunlar yaşamaya devam etmesi ve yeni şiddet olayları haberlerine rağmen Irak ordusunun gelişme gösterdiğini ifade etti. Irak ordusunun güvenlik operasyonlarını idare etmeye hazır olduğuna inandıklarını belirten Odierno, Irak güvenlik güçlerinin profesyonelliğini ve aylardır devam eden siyasi belirsizliğe rağmen tarafsız kalmalarını övdü. Odierno, Irak hükümetinin kurulmasındaki 5 aylık gecikmeye dikkati çekerek, direnişçilerin bu siyasi boşluğu kendi lehlerine çevirmeye çalışacakları uyarısında bulundu. Odierno, "Iraklılar, hükümeti kurmanın önemini anlamalılar" diye konuştu.