-ODİERNO: GEREKİRSE OPERASYONLAR BAŞLAR WASHINGTON (A.A) - 22.08.2010 - ABD'nin Irak'taki güçlerinin komutanı General Ray Odierno, ABD'nin ihtiyaç halinde muharebe operasyonlarına geri dönebileceğini söyledi. Odierno, CNN'in ''Birliğin Durumu'' adlı programında yaptığı açıklamada, Irak'ta kalacak askerlerin gelecek seneye kadar ''tavsiye-eğitim-yardım'' görevinde bulunacaklarını hatırlattı. General Odierno, ''Ancak askerler kuşkusuz kendilerini koruma ve gerekmesi halinde muharebe operasyonlarına girişme kabiliyetine sahipler'' diye konuştu. Irak'taki isyanın bastırıldığı görüşünü savunan Odierno, şiddet devam etse de Irak'taki güvenlik durumunun, devletin halkını koruma yeteneğinin artmasıyla birlikte genel olarak iyileşmekte olduğu söyledi. Odierno, bununla birlikte ''güvenlik güçlerinin tamamıyla başarısız'' olması veya siyasi bölünmelerin Irak güvenlik güçleri arasında bölünmeye yol açması halinde Amerikan askerlerinin muharip role geri dönebileceklerini kaydetti. Odierno, ancak bunların olmasına ihtimal vermediklerini belirtti. -''İRAN RADİKAL GRUPLARI FİNANSE EDİYOR''- Odierno, İran'ın Irak'ta güçlü bir demokrasinin oluşacağı korkusuyla bu ülkedeki radikal grupları finanse ettiğini ileri sürdü. Odierno, CNN'de yaptığı açıklamada, İran'ın, direnişçilerin kapasitesini güçlendirmek için Irak'taki radikal Şiileri finanse ettiğini ve eğittiğini iddia etti. General Odierno, ''İran'ın, Irak'ın sağlam bir demokratik ülke olmasını istemediğini düşündüğünü'' kaydederek, ''İran'ın gelecekte kendisine sorun çıkarmayacak kurumsal olarak zayıf bir hükümet görmeyi tercih ettiği'' iddiasında bulundu.