-ODİERNO: "EN SON KUZEY IRAK'TAN ÇEKİLİRİZ" WASHINGTON (A.A) - 21.07.2010 - Irak'taki ABD güçlerinin komutanı Orgeneral Raymond Odierno, Irak'taki Amerikan güçlerinin 2011 yılı sonunda tamamlanacak olan çekilme sürecinde, muhtemelen en son, Kuzey Irak'tan çekileceğini söyledi. Odierno, Kuzey Irak'ta Araplarla Kürtler arasındaki etnik gerginliği, "ülkenin istikrarına yönelik en büyük tehdit" olarak sayarak, bu konuda geçen yıldan itibaren ilerlemeler sağlanmış olsa bile, gerginliğin, ABD güçlerinin çekilmesinin tamamlanacağı 2011 sonuna kadar giderileceğini sanmadığını ifade etti. Washington'da gazetecilere açıklamalar yapan Orgeneral Odierno, "ABD güçlerinin 2011 sonuna kadar kalacağı son yerlerden birinin muhtemelen Kerkük olacağını" belirtti. Odierno, "Tartışmalı bölgelerdeki sorunları çözümleyemedik. Bu, gelecekte ele almamız gereken bir sorun. 2011'in sonuna kadar halledilebilir mi, sanmıyorum" dedi. Odierno, ABD güçlerinin, çekilme tamamlanıncaya kadar, gerginliğin azaltılması ve karşılıklı güvenin arttırılması için çalışacağını bildirdi. Kuzey Irak'taki Kürt peşmerge güçlerini ve Irak ordu güçlerini eğitmekte olduklarını belirten Odierno, "her iki gücü, Irak halkının tümünün güveneceği bir güç olarak birleştirmeleri gerektiğini" kaydetti. Orgeneral Odierno, nüfusun tümünün temsilcisi olacak böyle bir gücün, istikrarın da güvencesi olacağını ifade etti. Orgeneral Odierno, Irak'ın sorunlarının kaynağının büyük ölçüde ekonomik olduğunu, "ekonomik büyüme, istihdamın artması ve uzlaşmaya doğru bir siyasal gelişimin, şiddetin düşürülmesi için gereken koşulları sağlayacağını" söyledi.