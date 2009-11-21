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Dünya

Ödevini yapmayacak

Fransa’da sınav kâğıdında “Ermeni soykırımı”nı reddettiği için iki gün okuldan uzaklaştırılan Doğan, zafer kazandı.

21 Kasım 2009 02:00

T24 - Fransa’da sınav kâğıdında “Ermeni soykırımı”nı reddettiği için iki gün okuldan uzaklaştırılıp “soykırımı tanıyan” bir ödev yazmaya zorlanan 13 yaşındaki Türk öğrenci Mustafa Doğan zafer kazandı.

"Ermeni soykırımı ödevi” tartışması uzlaşmayla bitti. Sınav kağıdına “Ermeniler soykırımı haketmiştir” yazdığı için tarih öğretmeni tarafından “Ermeni soykırımını tanıyan zor bir ödevle” ve 2 gün okuldan uzaklaştırmayla cezalandırılan 13 yaşındaki Türk kökenli öğrenci Mustafa Doğan, ödevi yapmayacak ve okuluna rahatça devam edebilecek.

Okul müdürü Françis Vignola, taraflarla dün öğlen yapılması beklenen toplantıyı, yoğun medya ilgisi nedeniyle sabah saatlerine aldı. Karşılıklı anlayış atmosferinde geçen toplantıda Vignola, Mustafa’nın tarih dersi de dahil tüm dersleri rahatlıkla izleyebileceğini söyledi.

Kendisi de İtalyan kökenli bir göçmen olan Vignola, “dünyanın hiçbir yerinde kimsenin soykırımı hak etmediği” görüşünde ise ısrar etti. Mustafa’nın babası Mehmet Doğan da, oğlunun “öfkeyle söz konusu kelimeyi kullandığını” ve bundan dolayı “üzgün” olduğunu söyledi. Doğan, Mustafa’nın bu konuda bir başka ödev yapmayacağını vurguladı.

Dün taraflar Nancy kenti yakınlarındaki Pont a Mousson beldesindeki Jacques Marquette Lisesi’nde okul Müdürü’nün odasında bir araya geldiler. Toplantıda Mustafa’nın babası Mehmet Doğan’ın yanısıra olayı başından beri takip eden sivil toplum kuruluşu COJEP International’in Başkan Yardımcısı Veysel Filiz de bulundu.

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