Ödev için 100 erkeği öptü

Tayvanlı Yang Ya-ching, okul projesi için Fransa’nın başkenti Paris’te tanımadığı 100 erkeği öptü.







Fotoğrafları ve deneyimlerini blogunda paylaşan genç kızın sitesi günde 1 milyon tık alıyor. Müzik eğitimi alan genç kız üç yıl önce aklına gelen fikri bu yaz hayata geçirdi.









Paris sokaklarında gezen kız, çöpçüsünden turistine kadar onlarca erkeği öptü. Deneyimlerini internette paylaşan genç kız büyük ilgi görüyor. Ancak Ya-ching “Tayvan’a dönüp neden Tayvan erkeklerini öpmüyorsun” diye tepki gösteren de var. Ya-ching kitap çıkarmayı da planlıyor.