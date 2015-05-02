Odessa Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı

Ukrayna'da geçen yıl 2 Mayıs'ta en az 48 kişinin öldüğü ve 200'ü aşkın kişinin yaralandığı Odessa Katliamı'nda hayatını kaybedenler bugün anıldı.

Ukrayna’nın güneybatısındaki Odessa kentinde, sendika binasının Batı yanlıları tarafından ateşe verilmesiyle 48 kişinin hayatını kaybettiği Odessa Katliamı’nın üzerinden tam bir yıl geçti. Aralarında aşırı sağcı Sağ Sektör’ün de bulunduğu Kiev yanlıları, binayı söndürmeye gelen itfaiyeyi engellemiş ve 48 kişi ölmüş, 200’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Russia Today’de yer alan habere göre, katliamın yıldönümü nedeniyle Kiev hükümeti Odessa’ya 3 binden fazla polis konuşlandırdı.

Binanın çevresinin polis kordonuyla kapatıldığı belirtilirken, sendika binasına çiçek bırakmak isteyenlerin detektörlerden geçmesi gerektiği ifade edildi. İçişleri Bakanlığı’nın “gönüllü aktivistleri” de Odessa’ya çağırdığı bildirildi.

Binayı ateşe verdiler, itfaiyeyi engellediler

Odessa’da sendika binasının ateşe verilmesine yol açan korkunç olaylar, futbol maçıyla başlamıştı. Çernomoretst ve Metalist Kharkiv futbol takımları arasındaki maç sonrası iki takımın 3 bin kadar Ukrayna yanlısı taraftarı, “Yaşasın Ukrayna. Yaşasın Odessa” sloganları ile yürüyüş başlatmış, bu grup, 300 kadar olduğu tahmin edilen siyah şeritli turuncu giyinen Rus yanlılarıyla çatışmıştı.Rusya yanlıları yakındaki sendika binasına sığınmış, katliam da bu olayın ardından başlamıştı.

Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç’in devrildiği Maidan eylemlerinde adlarını duyuran aşırı sağcı Sağ Sektör üyelerinin de olduğu Ukrayna yanlıları molotof kokteylleri atarak binayı ateşe vermiş, polis, binanın söndürülmesini sadece izlemişti.

Ukrayna yanlılarının zaten geç gelen itfaiyecileri engellemesiyle 48 kişi yangında korkunç şekilde can verdi. Ölenlerden sekizinin camdan atladıkları için, 30 kişinin ise duman zehirlenmesinde öldüğü belirtilmişti. Moskova, o günden bugüne katliamı gerçekleştirenlerin cezalandırılması için şeffaf soruşturma yürütülmesi yönünde çağrıda bulunuyor.