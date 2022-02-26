Odessa’da mahsur kalan Türk TIR şoförleri yardım bekliyor: Hiçbir can güvenliğimiz yok

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Ukrayna'ya yük götüren dönüşte de yük alan Türk TIR şoförlerinin Ukrayna'nın liman şehri Odessa'da mahsur kaldığını belirtti.

Mahsur kalan Türk TIR şoförlerine ilişkin konuşan Yalım, bir TIR şoförünün “Hiçbir can güvenliğimiz yok. Buradan Türk yetkililerine bir an önce tahliye olmamız için sesleniyoruz” sözlerini aktardı.

Yalım, şöyle konuştu:

"Şoförlerimizin bu kez çok daha fazla yardıma ve devletin desteğine ihtiyacı var"

"Bugüne kadar türlü sıkıntılarla karşı karşıya kalan şoförlerimizin bu kez çok daha fazla yardıma ve devletin desteğine ihtiyacı var. Savaşın kıyısında, Ukrayna'nın Odessa şehrinde mahsur kalan Türk TIR şoförleri, yetkililerden yardım bekliyor.

Biz de buradan devletimizin yetkili birimlerine bu yardım çağrısını yineliyoruz. Şoförlerimiz için bir an önce harekete geçilmeli ve diğer tüm yardım bekleyen vatandaşlarımızla beraber şoförlerimiz de anayurda sağ salim dönmelidir."