Ödemiş'te yol kenarında erkek cesedi bulundu (2)

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir\'in Ödemiş ilçesinde, yol kenarında cesedi bulunan ve aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği sanılan 84 yaşındaki Mustafa Metin\'in ölümüyle ilgili 30 yaşındaki kamyonet sürücüsü Ö.G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Sanayi sitesine aracını getiren Ö.G.\'nin, kamyonetin sağ ön kapı camı ve sağ ön kapı aynası ile sağ ön cam rüzgarlıklarının kırık olduğu, kırık parçaların olay yerinden toplanan parçalarla uyuştuğu belirtildi. Ö.G.\'nin, ifadesinde, gece aracının sağ tarafının bir şeye çarptığını ancak neye çarptığını görmediğini söylediği belirtildi.