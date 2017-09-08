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Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, polisin düzenlediği operasyonda kurutulmaya bırakılmış toplam 7 kilo 115 gram hintkeneviri ile yakalanıp gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıl

08 Eylül 2017 17:41

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, polisin düzenlediği operasyonda kurutulmaya bırakılmış toplam 7 kilo 115 gram hintkeneviri ile yakalanıp gözaltına alınan 2 kişiden 1\'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Birgi Mahallesi\'nde yaşayan Ö.Ü. ve A.Ü.\'nün uyuşturucu sattığını belirleyip, dün sabah operasyon düzenledi. Şüphelilerin evinin bahçesindeki aramada kurumaya bırakılmış 7 kilo 115 gram hintkeneri ele geçilirken, Ö.Ü. ve A.Ü. gözaltına alındı. Hintkenevirlerine ise imha edilmek üzere el konuldu. Polisteki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ü. tutuklandı. Diğer şüpheli A.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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