T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ödemiş'te toplam 69 şişe kaçak rakı ve viski ele geçirildi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin şüphele üzerine durdurduğu bir panelvan minibüsteki 7 koli içerisinde 70 ve 100 cc'lik toplam 69 şişe kaçak rakı ve viski ele geçirildi

07 Ocak 2018 13:43

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, polisin şüphele üzerine durdurduğu bir panelvan minibüsteki 7 koli içerisinde 70 ve 100 cc\'lik toplam 69 şişe kaçak rakı ve viski ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefet suçundan hakkında tutanak tutulduktan sonra, serbest bırakıldı.
Dün saat 14.00 sıralarında, Emmioğlu Mahallesi\'ndeki Ödemiş Sanayi Sitesi\'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir panelvan minibüsten içki kolileri indirildiğini farkedince şüphelendi. 60 yaşındaki D.K.\'nın indirmeye çalıştığı kolileri inceleyen polis, içki şişelerinin üzerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrol bulunmadığını belirledi. Kaçak üretildiği anlaşılan 70 cc\'lik 29 şişe rakı ile 26\'sı 70 cc\'lik, 14\'ü ise 100\'cc\'lik toplam 40 şişe viskiye el konuldu. El konulan içkiler, imha edilmek üzere Ödemiş Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.  D.K., gözaltına altına alındı.
İfadesine başvurulan D.K., hakkında 5 bin 607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefet suçundan tutanak tutulduktan sonra, serbest bırakıldı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, narkotik ve kaçakçılık başta olmak üzere her türlü suç ve suçluyla mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FarukDHAKaçakçılıkla Mücadele KanunuDün saatEmmioğlu MahallesiSanayi SitesiTütünAlkol Piyasası Düzenleme Kurumu TAPDKKaçakElEmniyet MüdürlüğüSayılı Kaçakçılıkla Mücadele KanunuEmniyet Müdürü Fatih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24