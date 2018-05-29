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Ödemiş'te PKK propagandasına 2 gözaltı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

29 Mayıs 2018 13:52

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla O.P. ve R.Ö. isimli kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı, cep telefonlarına el kondu.
İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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