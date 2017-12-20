Ödemiş'te kaçak rakı üretimine 2 gözaltı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, kaçak rakı üretip, piyasaya sürdükleri belirlenen 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin ev, motosiklet ve üzerlerindeki aramalarda kaçak üretildiği belirlenen 27 litre rakı ve bir miktar rakı yapımında kullanılan etil alkol, anason ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, B.A.\'nın (56) kaçak içki üretimi yapıp, piyasaya sürdüğünü belirleyerek, bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Kaçak içki üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında B.A.\'nın motosikleti geçen 18 Aralık\'ta Atatürk Mahallesi, Ulus Meydanı\'nda durduruldu. Motosikletin arkasındaki kolide yapılan aramada, 30 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ele geçirildi. B.A., gözaltına alındı. B.A.\'nın ifadesinden etil alkolü F.C.\'den (56)temin ettiği belirlendi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nden alınan izinle iki şühelinin evlerinde arama yapıldı. Aramalarda, rakı yapımında kullanılan alkol ölçer, çeşitli çaplarda enjektör başta olmak üzere çeşitli malzemeler, 56 litre etil alkol, anason ve kaçak üretildiği belirlenen 27 litre el yapımı rakıya el konuldu. F.C. de gözaltına alındı. Polisteki işlemleri süren 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Yasası kapsamında işlem yapılacağı bildirildi.



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