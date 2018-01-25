Ödemişli gazilerden 'Zeytin Dalı Harekatı' için gönüllü askerlik başvurusu

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR\'de, Ödemiş Muharip Gaziler Derneği üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubesine gelerek, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Ödemiş Muharip Gaziler Derneği üyeleri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için Ödemiş Askerlik Şubesi\'ne başvurdu. Ellerinde Türk bayraklarıyla şubeye gelen Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu ile dernek üyesi 19 Kore ve Kıbrıs gazisi, gönüllü askerlik için Ödemiş Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Fatih Hoştan\'a dilekçelerini teslim etti. Her zaman devletin yanında olduklarını belirten Başkan Aktaşoğlu, \"Bu ülke, kanla yoğruldu; kanla yoğrulmaya devam edecek. Ödemişli gaziler olarak Afrin\'e gitmeye hazırız. Bizler, yaşımız kaç olursa olsun \'Kuva-yi Milliye ruhu\' ile vatan savunması için canımızı bile vermeye hazırız\" dedi.

Ödemiş Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Hoştan ise gazilere teşekkür ederek, \"Türkiye\' ye örnek olacağınıza şimdiden inanıyorum. Sizlerin verdiği dilekçeyi hemen kayıt altına alarak, Ankara\'ya gönderilmesini sağlayacağım. Bu yapılan operasyonun da Türkiye adına sonuçlarının şimdiden iyi olmasını diliyor, Allah\'ın oradaki askerlerimizin yardımcısı olmasını temenni ediyorum\" diye konuştu.



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