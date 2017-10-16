Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi'nde tapular tamam

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, 24 yıl önce arazisi alınan Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki toplam 48 parselin tapusu, Tapu Müdürü Ethem Yalçın tarafından Ödemiş Belediye Başkanı AK Parti\'li Mahmut Badem\'e teslim edildi. Tapuların, önümüzde günlerde törenle hak sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Ödemiş\'te 1994 yılında kurulan, 966 bin metrekare alana sahip Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi\'nde, yıllar sonra parselasyon çalışmaları tamamlanarak, tapular çıkarıldı. Organize Sanayi Bölgesi\'nde, 5 bin metrekareden 35 bin metrekareye kadar 45\'i sanayi, 3\'ü sosyal tesis olmak üzere toplam 48 parsel için tapu hazırlandı. Hazırlanan tapuların teslimi için Ödemiş Belediyesi Encümen Salonu\'nda toplantı düzenlendi. Toplantıya, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Ödemiş Tapu Müdürü Ethem Yalçın, Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Barış Çelik, Ödemiş Belediyesi Etüt Proje Müdürü Mehmet Urtimur ve belediye çalışanları katıldı.

Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı görevini de yürüten Badem, toplantıdaki konuşmasında şunları söyledi:

\"1994 yılında başlayan bir serüvenin final noktasına gelmiş bululmaktayız. 24 yıl boyunca dişe dokunur bir şey yapılmamış. İnsanlarımızın karşısına çıktığımızda, \'Halkımızın yaşam standartlarını artıracağız\' demiştik. Gençlerimize iş bulma vaadinde bulunmuştuk. Çalışmalarımızı sürdürdük. Ödemiş\'in niteliğini değiştirecek tarım, hayvancılık, turizmle birlikte sanayide ürettiğimiz ürünlerin daha iyi değerlendireceğimizi söylemiştik. En önemli sorun işsizlikti. Daha nitelikli işlerle gençlerimizi donatmak için 24 yıl sonra organize sanayi bölgesinin imar planını bitirip, revize ettik. Hazırlanan 45 sanayi parsenelini hepsinin müşterisi hazır. Kura çekilip, yerler belirlenecek. Ardından tapu sahiplerine \'İşe başlayın\' diyeceğiz. Yılbaşından önce buradaki parsellerden bir, ikisinin temelini atabilecek duruma geleceğiz.\"

Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi\'nde, 2018 yılından itibaren binaların yükselmeye başlayacağını belirten Badem, şöyle devam etti:

\"Elektrik donanımı tamamlanmış, yollarına parke taşı döşenmiş, altyapısı tamamlanmış bir sanayi bölgesine kavuşacağız. Burada, Kiraz, Ödemiş, Beydağ, Kaymakçı ve Çaylı da yaşayan halkımız sosyal güvenceli iş bulma imkanına kavuşmuş olacak. Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi, toplam 533 bin metre kare,45 imar parseli arsadan oluşuyor. Diğer kısımlar ise yeşil alanlar ve sosyal tesislere ayrılacak. Sanayi parsenllerinden 4\'ü büyük sektörmlere verelicek şekilde 140 bin metrekarelik. Ulaşım alanında da çalışmalar süretli bir şekilde devam etmektedir. Bölünmüş yollar 2019\'da tamamlanmış olacak. 2023 vizyonunda da Kiraz\'a gidecek demiryolunu indirme bindirme istasyonları bitmiş olacak. Bu işin ihalesi Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'nın ilgili daire başkanlığı ile müşterek olarak Ankara\'da yapılmıştır.\"

Başkan Badem, Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi\'nin yapım işinin de yüzde 42 kırımla müteahhide verildiğine dikkati çekerek, \"Şunu da belirtmek isterim ki 1984 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi\'nden sonra, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'ndan kredi alabilen ikinci organize sanayi bölgesiyiz. Pek çok yerlerde ödenek kesilirken Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi inşaatında hiçbir şekilde parasal sorun yaşanmamıştır\" dedi.



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