Ödemesi yapılmayan kaleci, şampiyonluk kupasına el koydu!

2017-2018 sezonunda Süper Amatör Lig’de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’e çıkan Düzce Çilimli Belediyespor kalecisi Onur Öner, ödemesi yapılmayan 9 bin liraya karşılık şampiyonluk kupasına el koydu. Kupayla birlikte İzmit’e dönen Onur Öner, parası ödenene kadar kupanın kendisinde kalacağını söyledi.

"Dört ay geçti ödeme yapılmadı"

Takım arkadaşlarıyla birlikte güzel bir sezon geçirdiğini ifade eden Onur Öner, “Şampiyonlukta emeği geçen arkadaşlarımızın haklarını alamadıkları için sezon sonu veda gecesinde, takım kaptanlarımızın müsaadesiyle kupayı almış oldum. Kupaya arkadaşlarımızın hakları için, alacakları ödenene kadar bir nevi el koymuş oldum. Çünkü alacaklarımızla alakalı geri dönüşlerde olumlu cevaplar gelmedi ve hatta çeşitli tavırlarda bulundular” dedi.

“İkinci sezondan itibaren hiçbir şekilde ödeme yapılmadı” diyen Öner, “Sezon sonu toplu olarak ödeneceği söylenen paralar, aradan 4 ay geçmesine rağmen çeşitli cezalar bahane edilerek bizlere verilmedi” diye konuştu.

"Hak verenler de oldu"

Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz’la görüşme taleplerinin reddedildiğini ifade eden Onur Öner, şunları söyledi: “Bu yüzden sesimizi başkanımıza duyuramadık. Kupayı aldıktan sonra tepkiler de oldu. Öncelikle bu şampiyonluğu biz Çilimli halkına armağan ediyoruz, fakat onlar da bu kupayı aldığım için çok tepki gösterdi, hak verenler de oldu. Hâlâ bekliyoruz, kupaya sahip çıkan da olmadı ve alacaklarımız konusunda da bize geri dönüş yapan da olmadı.”

Alacaklarının ödenmesi durumunda kupayı geri vereceğini belirten Öner, “Bu kupanın manevi değeri çok büyük, benim için de aynı şekilde. Bu kupada sadece benim değil, bütün takımın ve Çilimli’nin hakkı var. Bu kupanın yeri Çilimli Belediyesi’dir. Bu yüzden ben de bundan dolayı huzursuzluk duyuyorum” dedi.

"Bütün amatör kümelerde bu problem var"

Amatör liglerdeki takımlarda aynı sorunun yaşandığını dile getiren Onur Öner, şöyle devam etti:

“Aslında benim olayımın bu kadar ses getirmesinin sebebi, bu sorunun amatör kulüplerin tamamında yaşanması oldu. Sadece Çilimli Belediyespor değil, bütün amatör kümelerde uzun zamandan beri bu problem var. Herhangi bir sözleşme yapamıyoruz, tanıdığımız hocaların, yöneticilerin sözlerine dayanarak kulüplerle anlaşma yapıyoruz. Ancak işler her zaman yolunda gitmiyor. Kötü gidişat olduğu zaman sesimizi duyurabilecek herhangi bir resmi evrakımız yok, tamamen söz üzerine anlaşıyoruz.” (DHA)