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Ekonomi

Ödemeler dengesi bilançosu 2.6 milyar dolar açık verdi

12 Nisan 2010 14:24

Türkiye'nin ödemeler dengesi bilançosu, Şubat ayında 2 milyar 602 milyon dolar açık verdi.

Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan, Türkiye'nin 2010 Ocak-Şubat dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, 2009 yılının Şubat ayında 308 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 602 milyon dolar açık verdi.
Bu gelişmede, geçen yılın Şubat ayında 344 milyon dolar fazla veren dış ticaret dengesinin bu yılın Şubat ayında, 2 milyar 207 milyon dolar açık vermesi en büyük etken oldu.
Bu gelişmeler sonucunda, 2009 yılının ilk iki aylık döneminde 801 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, 2010 yılının aynı döneminde 5 milyar 572 milyon dolar açık verdi.

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