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Spor

Ödeme yapılmazsa ayrılırım

Yılmaz Vural, şu ana kadar kendisine hiçbir ödeme yapılmadığını, şartlar yerine gelirse kalacağını söyledi

28 Aralık 2008 02:00


Kocaelispor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, şu ana kadar kendisine hiçbir ödeme yapılmadığını, şartlar yerine gelirse kalacağını, aksi halde ise kalmanın bir anlamı olmadığını söyledi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, şu an istifa etmesinin söz konusu olmadığını, ancak kulübün kendisine ödeme yapmaması halinde ayrılabileceğini bildirdi.

Vural, kulübün maddi yönden sıkıntı içinde olduğunu bildiğini, ancak kulüpten kendisine şu ana kadar hiçbir ödeme yapılmadığını söyledi.

İstifa edeceği yönünde yayımlanan haberlerin asılsız olduğunu ifade eden Vural, ''Şu anda istifam söz konusu değil, ancak kulüpten ödeme yapılmazsa durmanın da anlamı yok'' dedi.

Alacaklarıyla ilgili kulübe ihtar gönderdiğini de belirten Vural, ''İhtarın 7 gün süresi bulunuyor. Yönetimle oturur konuşuruz. Kalmam yönünde mesaj alırsam, şartlarım yerine getirilirse kalırım tabii ki. Ama aksi halde ödeme yapılmazsa kalmanın anlamı da olmaz'' diye konuştu.

Vural, futbolcuların alacaklarına karşılık kulübe ihtar çekip çekmediklerini bilmediğini söyledi.

Yeşil-siyahlı ekibin 2 Ocak Cuma günü Kocaelispor Tesisleri'nde toplanacağını dile getiren Vural, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kamp yapmayı planladıklarını kaydetti.

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