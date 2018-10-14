Ödeme süresi uzatılmıştı, vergi yapılandırma borçlarında yarın son gün!

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamındaki borçların peşin ve ilk taksit ödemesi için verilen süre 15 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanılması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

143 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesi için 1 Ekim'e kadar süre tanınmış, ardından Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Ekim'e (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştı.

Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 15 Ekim'e kadar peşin ödenmesi halinde, hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarından yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak, ayrıca katsayı uygulanmayacak.

Ödemeler vergi dairelerinden ya da internet üzerinden yapılabilir.