Ödeme güçlüğü yaşayacak şirketler belirlendi

Moody's tarafından borçlarını ödemede sorun yaşaması muhtemel şirketlerden oluşan bir liste hazırlandı. Listenin bugün açıklanması bekleniyor.



Wall Street Journal Gazetesi'nde yer alan bir haberde Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Eastman Kodak'tan Unisys'e kadar pek çok şirketi kapsayan bir liste hazırlandığı ve bu listenin borçlarını ödemede sorun yaşaması muhtemel şirketlerden oluştuğu öne sürüldü.

Gazete'nin haberinde Moody's tarafından bugün açıklanması beklenen ve "Alt Basamak" olarak isimlendirilen raporun 283 şirket kapsayacağı ve bu listenin kurum tarafından her ay güncelleneceği belirtildi.

