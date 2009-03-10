T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ödeme güçlüğü yaşayacak şirketler belirlendi

Moody's tarafından borçlarını ödemede sorun yaşaması muhtemel şirketlerden oluşan bir liste hazırlandı. Listenin bugün açıklanması bekleniyor.

10 Mart 2009 02:00

Moody's tarafından borçlarını ödemede sorun yaşaması muhtemel şirketlerden oluşan bir liste hazırlandı. Listenin bugün açıklanması bekleniyor.
 
Wall Street Journal Gazetesi'nde yer alan bir haberde Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Eastman Kodak'tan Unisys'e kadar pek çok şirketi kapsayan bir liste hazırlandığı ve bu listenin borçlarını ödemede sorun yaşaması muhtemel şirketlerden oluştuğu öne sürüldü.
Gazete'nin haberinde Moody's tarafından bugün açıklanması beklenen ve "Alt Basamak" olarak isimlendirilen raporun 283 şirket kapsayacağı ve bu listenin kurum tarafından her ay güncelleneceği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24