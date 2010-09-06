Ödediğiniz aidatları geri alın!

T24- Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Avukat Hakan Topbaş, kredi kartları aidatının geriye dönük kaç yıllık alınabileceğini araştırdı.





Star'ın haberine göre, Topbaş’ın araştırmasına göre, mevzuata göre kredi kartı aidatında, geriye dönük 10 yıla kadar geri isteme hakkı bulunuyor. Yani bir müşteri, son 10 yılda ödediği aidatların tamamını geri isteyebilecek. Bunun için kredi kartı sahibinin izleyeceği yol şöyle:

• Bankaya bir iadeli taahhütlü mektup ile aidatların ödenmesi için ihtar gönderilecek.

• Banka, ihtarınıza olumsuz cevap verir veya hiç cevap vermezse, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne dava açılacak.

• Dava açmak için bir dilekçe vermeniz yeterli oluyor. Mahkeme için ücret ödenmesi de gerekmiyor. Hakem heyeti, dilekçenizi en geç üç ay içinde sonuçlandıracak. Eğer lehinizde karar çıkarsa, her yıl için 35 lira geri ödeme yapılacak.