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Odatv yazarı İklim Ayfer: Beni taciz etti!

Odatv yazarı İklim Ayfer Kaleli’nin bir telefon görüşmesinde Deniz Baykal’la ilgili taciz iddiasında bulunduğu ortaya çıktı.

07 Mart 2011 02:00

T24 - Savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılan Odatv yazarı İklim Ayfer Kaleli’nin bir telefon görüşmesinde Deniz Baykal’la ilgili taciz iddiasında bulunduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre 2 ay önce Meclis’teki odasında Baykal tarafından tacize uğrayan Kaleli, patronu Soner Yalçın’ı aradı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:

Beni taciz ettiSon operasyonla gözaltına alınan Kaleli’ye Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgu sırasında Soner Yalçın’la yaptığı ve dinlemeye takılan bu görüşme hatırlatıldı.

Kaleli, “Bu görüşmede Deniz Baykal’ı tekrar arayıp taciz iddiasıyla ilgili kayıt yapabileceğinizi söylüyorsunuz. Böyle bir kayıt yaptınız mı? Amacınız nedir?” sorusuna, “Anlattıklarımın doğru olduğunu belirtmek için Soner Yalçın’a inkar ederse kayıt yapabilirm dedim. Ama kayıt yapmadım” diye cevap verdi. 


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