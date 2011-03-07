Odatv yazarı İklim Ayfer: Beni taciz etti!

T24

İddiaya göre 2 ay önce Meclis’teki odasında Baykal tarafından tacize uğrayan Kaleli, patronu Soner Yalçın’ı aradı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:Son operasyonla gözaltına alınan Kaleli’ye Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgu sırasında Soner Yalçın’la yaptığı ve dinlemeye takılan bu görüşme hatırlatıldı.Kaleli, “Bu görüşmede Deniz Baykal’ı tekrar arayıp taciz iddiasıyla ilgili kayıt yapabileceğinizi söylüyorsunuz. Böyle bir kayıt yaptınız mı? Amacınız nedir?” sorusuna, “Anlattıklarımın doğru olduğunu belirtmek için Soner Yalçın’a inkar ederse kayıt yapabilirm dedim. Ama kayıt yapmadım” diye cevap verdi.