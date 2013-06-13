OdaTv davasında sürpriz tanık

Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık ve Soner Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında açılan Odatv davasının İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına, tutuklu sanıklar Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı getirildi. Duruşmaya 9 tutuksuz sanık da katıldı.

SÜRPRİZ TANIK

Tutuksuz sanık Soner Yalçın'ın tanık olarak CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın dinlenmesi talebi mahkemece kabul edildi. 11 Eylül'e ertelenen duruşmada Baykal, tanık olarak dinlenecek.

YALÇIN KÜÇÜK: 'BEN DEVLETİM BENİ ONA GÖRE YARGILAYIN'

Duruşmada, gelen evrakları okuyan Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, Hanefi Avcı'nın 'Bilgisayarlara gönderilen virüslerin geldiği mail adresi ABD merkezli' yönündeki iddiası üzerine ABD makamlarına bu konunun sorulduğunu belirterek, 'ABD makamlarından cevap geldi. Ancak gelen cevapta ABD davaya ilişkin tüm evrakları ve Avcı'nın talebinin daha da ayrıntılandırılmasını istiyor. Bu nedenle yeniden yazı yazacağız.' dedi.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Hanefi Avcı'nın, bu davanın temelinin yalan üzerine kurulu olduğunu öne sürerek, 'Beni tahliye edemeyeceğinizi ifade ediyorsunuz. Bu dava kapsamında tutukluluğumun infaza geçmediğini beyan ettiniz. Beni tahliye edemeyeceğinizi biliyorum' demesi üzerine Başkan Ekinci, 'Bize kimsenin gücü yetmez. Burada 3 hakimiz. 'Sizin yüzünden yüzünüzden 2 yıldır tutukluyum' diyorsanız, haksızlık yaparsınız.' dedi.

Sanık Yalçın Küçük de, 'Ben çocuk değilim. Ben devletim. Beni ona göre yargılayın.' ifadelerini kullandı. Küçük'ün, 'Ben tutuklu değilim. Toplama kampında kalıyorum. Siz dünyaya gelmeden önce ben ceza davasında yargılanıyordum. Odatv davasını benim için açtılar. Burada yapılan savunmalara asla katılmıyorum. Silivri denilen yerde kim tutukluysa, TÜBİTAK tutuklamıştır. Siz TÜBİTAK'ın yalan makinesi olduğunu bildiğiniz için tüm dosyaları oraya gönderdiniz. Sizin hukukçuluğunuz müsait mi bilmiyorum ama' şeklinde sesini yükselterek konuşması üzerine araya giren Başkan Mehmet Ekinci, 'Böyle devam ederseniz, sözünüzü keseceğim.' uyarısında bulundu. Tartışmanın uzaması üzerine duruşmaya bir süre ara verildi. Aranın ardından Küçük konuşmasına devam etti.