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BBC Türkçe

OdaTV davasında savcı beraat, sanıklar ek süre istedi

Gazetecilerin yargılandığı davada savcı 13 sanığın beraatini talep etti. Sanıklar ise ek süre talebinde bulundu. Duruşma 17 Şubat'a ertelendi.

14 Aralık 2016 17:02

Gazetecilerin yargılandığı OdaTV davasında, savcı 13 sanığın beraatını talep etti.

14 Şubat 2011 tarihinde polis operasyonlarıyla başlayan davada aralarında Yalçın Küçük, Soner Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Ahmet Şık ve Nedim Şener gibi isimlerin bulunduğu sanıklar Ergenekon örgütüne üye olmak ve bu örgüt kapsamında medya faaliyetinde bulunmak ile suçlanıyorlardı.

Bu yılın Nisan ayında Yargıtay 16. Ceza Dairesi Ergenekon isimli bir terör örgütünün varlığına ilişkin somut ve yeterli delil olmadığına karar vermiş, böylece yerel mahkemenin hüküm kararları bozulmuş ve dava sona ermişti.

Bugün yapılan duruşmada savcı, iddianamede suçlama konusu yapılan yazı ve yorumların gazetecilik faaliyetleri sınırları içinde olduğunu, sanıkların yönlendirmesiyle bir suç işlenmediğini, suçlamaya konu olan belgelerin bir kısmının virüs ile OdaTV bilgisiyarlarına gönderildiğinin bilirkişi raporlarıyla tespit edildiğini söyleyerek ve son olarak Yargıtay kararına atıfta bulunarak sanıkların beraatini istedi.

Ancak OdaTV internet sitesinde yer alan habere göre, duruşmada söz alan sanıklardan gazeteci Ahmet Şık, "Sizin söylediğiniz basitlikte bir beraat istemiyoruz. Benim iki avukatım diğer sekiz gazeteci arkadaşımla birlikte başka bir komployla tutuklandı. Bu komployu kuran tüm faillerin tamamının dosyaya sunulması için süre istiyorum" dedi.

Davanın avukatlarından Akın Atalay ve Bülent Utku Cumhuriyet gazetesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış ve ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmışlardı.

Sanıklardan Yalçın Küçük ise "Beraat verilmesi o kadar önemli değil. Beni tutuklayan savcı, hakim kaçmıştır. Polis çırakları tutukludur" dedi.

"Türk hukukunu yargılayacağız burada" diyerek mahkemeden süre isteyen Küçük "Bu hakimleri burada yargılayacağız" diyerek tepkisini dile getirdi.

Mahkeme heyeti talepleri göz önüne alarak bir sonraki duruşmanın 15 Şubat 2017 tarihinde yapılmasına karar verdi.

Davada şu isimler yargılanıyor: Yalçın Küçük, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Nedim Şener, Ahmet Şık, Doğan Yurdakul, Hanefi Avcı, Sait Çakır, Coşkun Musluk, Soner Yalçın, Müyesser Yıldız, Mümtaz İdil ve İklim Bayraktar.

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