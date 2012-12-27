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Odatv davasında salon tartışması

Yaklaşık iki yıldır süren Odatv davasının 15. duruşması bugün Çağlayan'da ki İstanbul Adliyesi'nde yapılıyor. Duruşma salonunun değiştirilmesi nedeniyle adliyede tartışma yaşanıyor

27 Aralık 2012 11:40

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın öncesinde Gazetecilere Özgürlük Platformu yaptığı basın açıklaması ile yargılanan gazetecilere destek verdi. Duruşma salonunun değiştirilmesi ve küçük bir salon tahsis edilmesi nedeniyle adliyede tartışma yaşandı. Davaya katılan avukatlara sınırlama getirildi ve duruşmayı sadece 4 ajans muhabirinin izlemesine izin verildi. 

Davanın tutuksuz sanıkları Ahmet Şık ve Müyesser Yıldız yoğunluk nedeniyle duruşma salonuna giremedi. Savcılık tarafından salona gireceklerin belirlenmesi için hazırlanan listede Ahmet Şık'ın avukatı olarak Hüseyin Korkmaz adı yer aldı. Şık, Hüseyin Korkmaz adında bir avukatı olmadığını ifade etti. Salona girmesi için adı okunan Ahmet Şık, "avukatlarım giremezken benim girmemin ne anlamı var" dedi. Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci'nin kısıtlama koymadıklarını isteyenlerin salona girebileceğini söylemesinin ardından 20 kişi kapasiteli salonda yüzden fazla kişi duruşmayı izlemeye çalıştı.
 
(Fotoğraf: Nazlıcan Özkan - twitter)

@muratinceoglu/dava tarafından Tweetler

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OdatvAhmet ŞıkMüyesser Yıldız

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