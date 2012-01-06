-Odatv Davasında ''görevsizlik'' talebine ret İSTANBUL (A.A) - 05.01.2012 - Odatv Davasında mahkeme heyeti, sanık avukatlarının ''görevsizlik'' kararı verilmesi talebini reddetti. Çağlayan'daki İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada alınan ara kararlar, Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Ekinci tarafından açıklandı. Buna göre, sanık avukatlarının ''görevsizlik'' kararı verilmesi talebini, eylemin niteliği, yargılamanın bütünlüğü, eylemler arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle reddeden mahkeme heyeti, yargılama devam ederken vefat eden Kaşif Kozinoğlu hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, müşteki Nazlı Ilıcak'ın bir sonraki celseye gelmesi için çağrı kağıdı gönderilmesini kararlaştırdı. Sanık avukatlarının, dosyadaki dijital verilerin bilirkişiye gönderilmesi talebini kabul eden mahkeme heyeti, TÜBİTAK'a yazı yazılarak, 5 kişilik bir bilirkişi isim listesinin mahkemeye gönderilmesinin istenmesine ve duruşma günü beklenmeksizin söz konusu listeden resen seçilecek 3 bilirkişi tarafından rapor düzenlenmesine hükmetti. Sanık Şükrü Doğan Yurdakul'un sağlık sorunları nedeniyle Adli Tıp Kurumundan rapor istenmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Yalçın Küçük, Soner Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Şükrü Doğan Yurdakul, Muhammed Sait Çakır, Coşkun Musluk, Müyesser Uğur, Nedim Şener, Hanefi Avcı ve Ahmet Şık'ın, üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, elde edilen deliller, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin henüz toplanmamış olması nedeniyle tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddine oy birliğiyle karar verdi. Duruşma 23 Ocak'a ertelendi.