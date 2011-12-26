-Odatv davasında "gazetecilere özgürlük" eylemi İSTANBUL (A.A) - 26.12.2011 - Odatv davasının görüldüğü adliye binası önünde toplanan bir grup, sanıkların serbest bırakılmasını istedi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Odatv davasının sanıklarına destek vermek amacıyla, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), bazı siyasi parti üyeleriyle, bazı sivil toplum kuruluşları üyeleri, ellerinde ''Tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın'', ''Özgür basın varsa, özgür toplum vardır'', ''Halkın haber alma hakkı var'' yazılı pankart ve dövizler açtı. Burada, TGS İstanbul Şube Başkanı Emel Soy yaptığı açıklamada, gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener'in 299 gündür tutuklu bulunduğunu hatırlatarak, ''En başından beri söylüyoruz; 'Devrimci Karargah Davası neyse, Ergenekon Davası neyse, KCK Davası neyse, Odatv Davası da o.' Zaman bizi haklı çıkardı. İşte geçen hafta 36 gazeteci, KCK Davası kapsamında tutuklandı. Basın özgürlüğünün üzerindeki karabasan, her geçen gün şiddetini artırıyor. Bu baskıların tek bir anlamı var. Yalnız gazetecileri değil, toplumun her kesimini sindirmek, korkutmak ve ayrım yapmaksızın tüm muhalefete gözdağı vermek'' şeklinde konuştu. Davayı izleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da, Türkiye'nin bir bütün olarak AK Parti'nin baskısı altında olduğunu, burada görülen davanın da yargısal bir faaliyet değil siyasi bir faaliyet olduğunu ileri sürdü.