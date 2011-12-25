Odatv davası için ABD'li bilir kişi raporu da 'virüs var' dedi

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“Ahmet ve Nedim’in Gazeteci Arkadaşları” (ANGA) adıyla bir araya gelen gazeteciler, meslektaşlarına “Adalet için, özgürlük için sesimizi yükseltiyoruz” söylemiyle duruşmayı izleme çağrısında bulundu. Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen Ergenekon soruşturması kapsamında açılan Odatv davasında Prof. Dr. Yalçın Küçük, gazeteciler Şener, Şık, Odatv’nin kurucusu Soner Yalçın, Odatv Genel Koordinatörü Doğan Yurdakul, Haber Müdürü Barış Terkoğlu, yazarları Sait Çakır ve Coşkun Musluk, Müyesser Yıldız (Uğur ) ile birlikte 11’i tutuklu 13 sanık yargılanıyor. Mümtaz İdil ve İklim Ayfer Kaleli ise tutuksuz yargılanıyor. 14 sanıkla açılan davada yargılanan MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu, hâkim karşısına çıkmadan bir gün önce kasım ayında kalp krizi sonucu cezaevinde yaşamını yitirdi.ANGA’nın hazırladığı ve “Her sabah yeni bir tutuklama haberine uyanıyoruz” diye başlayan çağrı metninde “Davaların, soruşturmaların adı farklı, amacı aynı: Toplumu sindirmek, baskıyı normalleştirmek, muhalefeti bastırmak” denildi. Açıklamada şöyle devam edildi: “Odatv davasında sadece gazeteciler değil, halkın haber alma özgürlüğü de yargılanıyor.” ANGA, duruşmayı izleme çağrılarını “26 Aralık Pazartesi 12.30’da Çağlayan Adliyesi’nde olacağız. Haber alma, verme ve muhalefet etme hakkını savunmak isteyen herkesi bekliyoruz” diye yineledi.Odatv davasının ilk duruşması 26 Kasım'da yapılmış, tutukluların redd-i hakim talebi nedeniyle davada esasa geçilememişti. Redd-i hakim talebi reddedildi ama o hakim geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla Yargıtay'a seçildi. Çakır'ın yerine de şike davasında tutuklama kararlarına imza atan, en son olarak da KCK operasyonlarında tutukluluk kararı veren Mehmet Ekinci atandı.11'i tutuklu 13 sanıklı Odatv davasına bugün yeni hakimle yeniden başlanacak. Bu arada tutuklu gazetecilerin bilgisayarlarına virüs yerleştirdiği iddialarına bir delil de yurtdışından geldi.Boğaziçi, ODTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitelerinin ardından ABD'de FBI'ya bilirkişilik yapan Joshua Marpet de verdiği raporda bilgisayara "fishing" yöntemi ile virüs yerleştirildiğini teyid etti.Bu duruşmada ayrıca tutuklu gazetecilerin mahkeme salonunda görsel bir sunum da yapacağı belirtildi. Sanık avukatları Celal Ülgen ve Hüseyin Ersöz, salonda sunum yapabilmek için perde ve barkovizyon talebinde bulundu.Duruşmayı ayrıca uluslararası gazetecilik örgütlerinin de takip etmesi bekleniyor.