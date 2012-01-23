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Odatv davası 9'uncu duruşması başladı İSTANBUL (A.A)

23 Ocak 2012 14:04

-Odatv davası 9'uncu duruşması başladı İSTANBUL (A.A) - 23.01.2012 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'de yapılan aramalar sonrasında gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener ve Soner Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 14 sanık hakkında açılan davanın 9. duruşması başladı. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Prof. Dr. Yalçın Küçük, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın, Şükrü Doğan Yurdakul, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Muhammet Sait Çakır, Coşkun Musluk, Müyesser Uğur ile tutuksuz sanıklar İklim Ayfer Kaleli ve Ahmet Mümtaz İdil katıldı. Davanın tutuklu sanıklarından Kaşif Kozinoğlu ise cezaevinde rahatsızlanarak 12 Kasım 2011 tarihinde hayatını kaybetmişti. Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, bir önceki celse verilen ara karar doğrultusunda Kozinoğlu dosyasının davadan ayrıldığını ve emanete alınan eşyalarının da ailesine verildiğini açıkladı. Başkan Ekinci, davanın tek müştekisi olan gazeteci yazar Nazlı Ilıcak'ın celse arasında mahkemeye gelerek ifade verdiğini ve şikayetinden vazgeçtiğini söylediğini belirtti. Duruşmaya, savcı Ufuk Ermertcan'ın sağlık sorunları nedeniyle izin alması dolayısıyla özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk katıldı. Sanık Hanefi Avcı'nın savunmasıyla devam eden duruşmayı, CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi ve gazeteci yazar Ruşen Çakır ile bazı yabancı basın mensupları da izliyor.

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