OdaTV Davası 14 Aralık'a ertelendi

Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın ile eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 13 sanıklı OdaTV Davası, yeni görevlendirilen savcının mütalaa hazırlamak için ek süre verilmesini istemesiyle 14 Aralık'a ertelendi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Yalçın Küçük, Sait Çakır, Barış Pehlivan, Hanefi Avcı, Nedim Şener, Ahmet Şık, Barış Terkoğlu ve Ayfer İklim Kaleli hazır bulundu. Mahkeme Başkanı İbrahim Lorasdağı Ergenekon Davası'nın bozma ilamının mahkemeye ulaştığını açıkladı.

Yeni savcı ek süre istedi

Duruşma Savcısı Ali Kaya mahkemede yeni görevlendirildiğini, mahkemenin iş yükü, dosyanın kapsamlı olması göz önünde alınarak yeterli inceleme yapılamadığından mütalaa hazırlamak için ek süre verilmesini istedi.

Davada söz alan Yalçın Küçük, "Bizim hakkımızda açılan dava ile ilgili olarak gerek soruşturmayı yapan polis amiri, gerek iddianameyi tanzim eden Cumhuriyet Savcısı, yargılamamızı yapan ilk heyetin başkanı ve daha sonra yargılamaya devam eden mahkeme başkanı meslekten ihraç edilmiştir. Bir kısmı kaçak, bir kısmı da cezaevinde bulunmaktadır. Benim hakkımda da bu süreçte açılan kamu davalarında ileri sürülen iddiaların hiçbirisi doğru değildir. Biz birtakım düzmece iddialarla tutuklandık ve tutuklu olarak yargılandık. Bu dava baştan sona boş bir davadır. Biz davanın bir an önce bitirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Duruşma 14 Aralık'a ertelendi

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet Savcısı Ali Kaya'ya verilmesine karar verdi. Duruşma 14 Aralık saat 10.00'a ertelendi. 21 Eylül'de görülen duruşmada da savcı Kamil Ertuğrul mahkemede yeni görevlendirildiğini belirterek, mütalaasını hazırlamak tarafına için süre verilmesini istemişti