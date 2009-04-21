Odalar arası ekonomik kriz işbirliği

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, bölgelerindeki sanayi kuruluşları ve firmaları uluslararası alanda tanıtımını sağlamak için işbirliğine gitti.



Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmet Bilecen, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği yaparak, her iki sanayi odasına üye olan sanayi kuruluşu ve firmalarını uluslararası alanda tanıtmak için katalog hazırlamaya başladıklarını söyledi.



Hazırlanacak olan katalogda iki kuruluştan yaklaşık 1500 sanayi kuruluşunun yer alacağını ifade eden Bilecen, şöyle devam etti:



"Bildiğiniz gibi dünyada global kriz var. Bunun yansımalarını da ülkemizde görüyoruz. Kriz sanayide daralmalara yol açıyor. Bunu aşmak için yeni yönetim olarak bir çalışma başlattık. Bu çalışma kapsamında ekonomik krizin etkilerini azaltmak, pazar paylarımızı artırmak istiyoruz. Bunun için 14-17 ve 23-26 Kasım tarihlerinde Dubai fuarına katılacağız. Bu fuarın ardından Almanya'da, Rusya'da ve Uzak Doğu ülkelerinde yapılacak uluslararası fuarlara katılacağız. Hedefimiz, bölgemizi tanıtıp, pazar paylarımızı büyütmek ve sanayimizi geliştirmek."



Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Levent Bormalı da ÇTSO'nun, bölgedeki sanayi odaları ile işbirliği yapmak amacıyla komisyon kurduğunu belirterek, "Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile yaptığımız bu görüşmeleri komisyona ileteceğiz. Burada, değerlendirildikten sonra çıkan sonuca göre hareket edeceğiz. Üyelerimiz için yararlı olacak her türlü işbirliğine varız. Amacımız, üyelerimizin pazar paylarını artırmak."

