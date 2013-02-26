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Dünya

Odada çıplak, koridorda nü!

ABD’nin Las Vegas eyaletinde kaldığı otelde odasına gelen yemeği yedikten sonra çıplak halde tabakları koridora çıkaran adam, kapının kapanmasıyla birlikte dışarıda kalınca, zor anlar yaşadı

26 Şubat 2013 12:34

Çıplak bir şekilde yemek tabaklarını kapının kenarına bıraktıktan sonra, odasına yönelen talihsiz adamı kötü bir sürpriz bekliyordu. Kapı kapalıydı! Çıplak bir şekilde koridorda kalan adam, otelde kalan diğer müşterilerin de gelmesiyle ne yapacağını şaşırdı. Kimsenin kendisini çıplak görmesini istemeyen adam çareyi cinsel organını yemek tabağı ile kapatmakta buldu.
 

Koridordan geçen diğer müşteriler büyük şaşkınlık içerisinde talihsiz adama bakarken, çıplak adam tabağı cinsel organını kapatıp duvara yaslanmış şekilde bekliyordu. İnsanların gitmesi üzerine, resepsiyondan yardım almak için asansöre yönelen adam, burada da bir kadın ve çocuğu ile karşılaştı. Karşısındaki adamı çıplak gören kadın, yanında bulunan çocuğunun hemen gözlerini kapatıp, görmesini engelledi.

Asansörün ardından resepsiyona da aynı şekilde ilerleyen talihsiz adam, otelin girişinde bulunan müşterilerin şaşkın bakışları arasında ilerleyerek, resepsiyondan yardım istedi.

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