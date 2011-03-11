-ODA VE BORSALARDAN 33 BAŞKAN İSTİFA ETTİ ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren 33 oda ve borsadan, 28'i Yönetim Kurulu başkanı, 5'i meclis başkanı olmak üzere toplam 33 kişi, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde milletvekili aday adayı olmak için istifa etti. İstifa edenler arasında TOBB Yönetim Kurulu üyelerinden Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Üzülmez ile Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Koçer de yer alıyor. Üzülmez ile Koçer odalarındaki görevlerinin yanısıra TOBB yönetim kurulu üyeliklerinden de istifa etti. 14 yıldır Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Sinan Aygün de istifa eden oda başkanları arasında yer aldı. A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre istifa eden yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları ve istifa ettikleri odalar şöyle: 1- Ümit Özgümüş (Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 2- Şaban Baş (Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 3- Hüseyin Soygür (Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı) 4- Sinan Aygün (Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 5- Rızvan Aksoy (Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 6- Nuh Tandoğan (Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 7- İlhami Tezcan (Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 8- Özlem Yemişçi (Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 9- Nejat Koçer (Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 10- İbrahim Sadi Özalp (Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 11- Emin Mehmet Karatan (Gönen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 12- Fahrettin Keskin (İznik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 13- Mahmut Arıkan (Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı) 14- Mehmet Balduk (Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 15- Turhan Altıntel (Kırklareli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı) 16- Hüseyin Üzülmez (Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 17- Ayhan Öztenekeci(Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 18- Arif Koşar (Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı) 19- Hayati Nizamoğlu (Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı) 20- A.Gültekin Kılınç (Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 21- Mustafa Altınbaş (Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı) 22- İmam Hüseyin Çelik (Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı) 23- Akgün Altuğ (Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 24- Mustafa Yurdanur (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 25- Ömer Çenesiz (Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 26- Hazim Sesli (Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 27- Zahir Kandaşoğlu (Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 28- Mustafa Tütüncü (Yahyalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 29- Emin Dağdaş (Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı) 30- Erhan Ortaköylü (Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanı) 31- Abdurrahim Arslan (Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı) 32- Abdullah Altınbaş (Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı) 33- Engin Özkoç (Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı)