Oda TV sorgusunda sürpriz soru!

T24 - Silivri’deki duruşmasında Yarbay Mustafa Dönmez’in avukatı Serkan Günel, Oda TV sorgusunda savcının Mahkeme Başkanı Köksal Şengün’le ilgili sorular da sorduğunu açıkladı.

2. Ergenekon davasının dünkü duruşmasına, Ankara Zir Vadisi’nde bulunan mühimmattan sorumlu tutulan sanıklardan Yarbay Mustafa Dönmez’in soruları ile Dönmez’in avukatı Serkan Günel’in iddiası damgasını vurdu.

Silivri’deki duruşmada maddeler halinde sorular sorarak konuşan Dönmez şunları söyledi: “Zir Vadisi’ndeki arama, haber verilmeden neden gizli ve gece yapıldı? Arama ve el koyma tutanağı neden olay yerinde tutulmadı? Gerçekler neden saklanmıştır? Zir Vadisi arama görüntüleri neden 105 kez kesilmiştir? Zir Vadisi’nde bulunan mühimmat neden boş çıkmıştır? Burada bulunduğu iddia edilen mühimmatın tasnifi neden olay yerinde değil de emniyette yapılmıştır? Aydınlatma fişeğine neden bubi tuzaklı bomba denilmiştir?”



‘Nasıl cüret ediyor’

Odatv operasyonunda tutuklanan Barış Pehlivan’ın savcılık sorgusuna da katılan Dönmez’in avukatlarından Serkan Günel ise, Mahkeme Başkanı Köksal Şengün’e hitap ederek, “Odatv ile ilgili sorguya katıldığımda sizinle ilgili soru geldi. Savcı, yargılamayı yürüten mahkeme başkanıyla ilgili soru sormaya nasıl cüret ediyor?” diye konuştu. Dönmez’in diğer avukatı Celal Ülgen de müvekkilinin sanki çok sayıda mühimmatı alıp saklamış, Başbakan Erdoğan’a suikast planlamayı düşünmüş bir kişi olarak gösterildiğini ifade ederek, sadece Dönmez değil çok sayıda asker ve sivil hakkında tertipler ve komplolar oluşturulduğunu savundu. Ülgen, “İnsanlar hakkında suçlu imajı yaratmaya çalıştılar ” diye konuştu.

Dönmez’in Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nde duruşması olduğunu hatırlatan Ülgen, bu mahkemenin ilk kararına değinerek, “Genelkurmay Askeri Mahkemesi ya bu imajın etkisinde kalıyor, ya da ‘Ben TSK’yım, Dönmez olayıyla mı uğraşacağım, varsın dışarı atalım’ diyor. Genelkurmay Askeri Mahkemesi çok iyi bir inceleme yapsaydı Balyoz korkusu olmayacaktı” dedi. Tutuklu sanıklardan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş dasavunmasında, bürosunda bulunduğu belirtilen 51 No’lu DVD’nin polis tarafından delil yaratmak için konulduğunu iddia etti.



Org. Özel Hasdal’da

Balyoz davasında kapsamında tutuklanan muvazzaf askerlerin yattığı Hasdal Askeri Cezaevi’ne, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve kuvvet komutanlarının geçtiğimiz hafta yaptığı ziyaretin ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel de dün bir ziyaret gerçekleştirdi.



