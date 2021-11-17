OdaTV: Fethullah Gülen dün gece zehirlendi

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in dün gece zehirlendiği iddia edildi. Pensilvanya’daki çiftlikte bulunduğu belirtilen örgütün mollalarından birinin de intihar ettiği öne sürüldü.

OdaTV'nin istihbarat birimlerine dayandırdığı haberine göre, örgüte konuşmama talimatı verildi.

İddiaya göre; Pensilvanya’daki çiftliğe giriş çıkışlar yasaklandı. Örgüt dışarıya bilgi sızmaması için güvenlik alarmını en üst seviyeye çıkardı.

Avukat Burak Bekiroğlu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin, ''Şu an Fetulah Gülen’in en yakın adamı Cevdet Türkyolu’nun Pensilvanya Saylorsburgda ki evinin çevresinde hareketlenme var. Evinin çevresinde kalabalık gruplar hareket halinde. Biri ölmüş galiba…Çevre halkı olanları izliyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Emre Uslu'dan açıklama: Son derece iyi

Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Emre Uslu, sosyal medya hesabından Gülen'le ilgili açıklama yaptı.

"OdaTV ve Havuz fareleri Fethullah Gülen'i görmeyi özleyince Gülen öldü diye sıkıyor. Cemaatçiler de adamın videosunu çekip yayınlıyor. Dertleri şu: RTE'nin ağır hastalığı konuşulmasın diye Gülen öldü diye yaygara yapıyorlar. Benim kaynaklar Gülen son derece iyi ve sağlıklı dedi."