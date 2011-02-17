Oda TV dileği

T24 - Taraf yazarı Yıldıray Oğur, Ergenekon davası kapsamında baskına uğrayan Odatv'ye 'sitemkâr dileklerde bulundu.



Oğur'un Taraf gazetesinde yayımlanan yazısı (17 Şubat 2010) şöyle:





ODATV dileği



Umarım savcıların sizin Ergenekon ile ilişkili olduğunuz yolundaki delilleri, “İşte Taraf-Cemaat Ortaklığı’nın Belgeleri” haberinizde öne sürdüğünüz “Taraf sitesi de Fethullah Gülen sitesi de aynı servis sağlayıcıdan hizmet alıyor”daki gibi (Planet.com adlı, milyonlarca siteye hizmet veren dünyanın en büyük servis sağlayıcı şirketlerinden biri) “sağlam” değildir.



Umarım polis, dış istihbarat örgütleriyle ilişkinizi ispat ederken, sizin “Yasemin Çongar’ın eşi CIA ajanı” haberlerinizde yaptığınız gibi, Çongar’ın bir model Afgan krizi toplantısına katılan akademisyen eşinin katıldığı temsilî tartışma grubunu CIA hücresi, onu da CIA ajanı ilan etmeniz gibi bilinçli ve kötü niyetli çarpıtmalara başvurmaz.



Umarım sizin Ergenekon’dan, CHP’den şuradan buradan para aldığınız ile ilgili suçlamalarda karşınıza, “Taraf hazineden 3 trilyon teşvik aldı” haberinizdeki, yapılan teşvik başvurusunda sunulan proje bütçesini alınan teşvik gibi sunmak gibi sürprizler çıkarılmaz...



Eğer haksız bir muameleyle karşılarsanız, umarım bu muameleyi savunmak için gazetelerde Elazığ’da bir üsteğmenin ceza için bir eline tutuşturduğu, pimi çekilmiş bombanın patlaması sonucu dört erin ölmesi olayı için sitenizde yazdığınız gibi “ Ordu yıpratılıyor. ABD ordusunda nasıl oluyor bu eğitimler sanıyorsunuz” tarzı savunmalar çıkmaz.



Umarım dedenizin, babanızın ırki ve dinî kökenlerini teşhir eden çıkmaz.



Umarım hiçbir gazetede sizin için, bizim için sitenizde yaptığınız gibi, yan yana resimleriniz basılıp “Yargılansınlar” yazan başlıklar çıkmaz.



Umarım siyasi öfkeleriniz, sitenizden taşan kötücülükten daha fazlasını yapmanıza neden olmamıştır.



Kusura bakmayın ama sizin için daha fazlasını dileyemeyeceğim...





