Oda TV davasında tanık Deniz Baykal'a neler sorulacak?

Oda TV davası kapsamında mahkemenin tanık olarak dinleyeceği eski CHP Lideri Deniz Baykal’a yöneltilecek sorular belli oldu.

Yalçın Küçük, Soner Yalçın, Nedim Şener gibi gazetecilerin aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı Oda TV davasında dün duruşma günüydü. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada mahkeme, Baykal’ın talimatla Ankara’da dinlenmesine karar verdi. Mahkeme, 29 Ağustos günü hazırlanan soruların yanıtlarının 11 Eylül’deki duruşmaya yetiştirilmesi istedi.

Eski CHP Lideri’ne yöneltilecek soruların önemli bir bölümü, davanın sanıkları arasındaki telefon konuşmalarında adının geçmesine ilişkin. Yine sanıkların ev ve işyerlerinde elde edilen dökümanlarda Baykal’a ilişkin notlar da var.

Halk TV soruları

İşte, Ankara’da talimatla dinlenecek olan Deniz Baykal’a yöneltilecek sorular:

Halk TV’nin satışı devri veya kiralanması konusunda sanık Soner Yalçın ile görüşmelerinizin olduğu anlaşılıyor. Bu görüşmeler nerde oldu? Kaç kez görüştünüz. Bu görüşmede neler konuşuldu.? Halk TV ile ilişkiniz nedir? Sanık Soner Yalçın’a devretmeyi kabul ettiniz mi? Kabul etmiş iseniz sonradan bundan vazgeçildi mi?

'Para sıkıntısı kalmaz'

ODA TV’de ele geçirilen ST3120827AS_4MS1TF89 seri numaralı bilgisayar hard diski içerisinde silinmiş bölgede, “Kılıçdaroğlu’na destek zorunlu” ibaresi ile başlayan bir belge bulunduğu, bu dijital belgede “Kılıçdaroğlu’na destek zorunlu. Liderlik çekişmesi yaratılmak istendiği açık” ibareli ifadelerin yer aldığı, devamında da “Halk TV’yi devralırsak parasal sıkıntımız kalmaz. Kılıçdaroğlu da istekli, her türlü desteği alırız ama Baykal direniyor. Baykal engelini aşmalıyız. İkna için varan 2...” ibarelerinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu dijital belgede “Baykal engelini aşmalıyız. İkna için varan 2...” bölümü ile ilgili değerlendirmeleriniz nedir?

ODA TV davasında süpriz tanık talepleri

Yalçın Küçük’e ait el yazısı notlarında (25 ile numaralandırılmış) sayfada , Balgat 16 Eylül ile başlayan notta “1997 Eylülünde Almanya’da Doğu Perinçek ile buluştuk. Bir program yaptık. 1997-2002 Eylül’de önemli amaçlar aldık.

a) Demirel indi, b) Baykal’ı indirdik ama Tekin çıktı, c) Kürt sorunu ilk çözüme geldi, d) İdam kalktı, e) Yumuşadı, şimdi doğu, çok verimsiz ve önemsiz bir alana kayıyor” şeklinde notların yer aldığı anlaşılmaktadır.

El yazısı notlar ile ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir? Sanık Yalçın Küçük’e ait “Baykal’ı indirdik” ibaresi ile ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir? Sanık Yalçın Küçük ile ilişkileriniz nelerdir? Açıklar mısınız?”

Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz, müvekkilinin ne zaman dinleneceği konusunda net bir gün olmadığını, kendilerine tebligat yapılmasını beklediklerini kaydetti.