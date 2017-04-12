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Oda TV davasında beraat eden Ahmet Şık: Bu mafya iktidarı, hak ettiği sonu bulacak!

"Bu adliye sarayı, adaletin mezarı oldu"

Çizen: Zeynep Özatalay

12 Nisan 2017 14:42

"PKK ve FETÖ propogandası yaptığı" iddiasıyla 30 Aralık 2016'da tutuklanan gazeteci Ahmet ŞıkNedim ŞenerSoner YalçınYalçın Küçük ve Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi ile birlikte yargılandığı Oda TV davasının karar duruşmasında savunmasını yaptı. Şık, "Girişteki Adalet (Themis) heykelinin terazisinde, bir tarafta adalet, şeref diğer tarafta adaletsizlik ve şerefsizlik var. Ve maalesef bu yargı mensupları için bu terazinin kefesindeki kötülük şu an daha ağır basıyor" dedi.

Şık, beraat kararı sonrası mahkeme salonunda  "Ahmet çıkacak yine yazacak" seslerinin yükselmesi üzerine "Biz çocuklarımızın gülüşlerini gerçek kılacağımız bir hayatı çıkaracağız. Bu mafya iktidarı, bu terörün organize olmuş hali hak ettiği sonu bulacak. Kaçınılmaz olanı yaşayacak" ifadesini kullandı. 

Şık, savunmasında ise şunları söyledi:

"Aslında söyleyecek çok söz var. Ama aklımdan geçenleri söylersem yeni bir dava olacak. Hakkımızda yeni iddianame yazan iktidarın tetikçiliğini yapanları kastediyorum. Bu Adliye sarayı adaletin mezarı oldu. Girişteki Adalet (Themis) heykelinin terazisinde, bir tarafta adalet, şeref diğer tarafta adaletsizlik ve şerefsizlik var. Ve maalesef bu yargı mensupları için bu terazinin kefesindeki kötülük daha ağır basıyor"

 

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