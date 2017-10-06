Oda TV: 17 - 25 Aralık'ın hedefinde Burak Akbay da vardı

19 Mayıs'ta 'FETÖ' operasyonu düzenlenen Sözcü gazetesinin çalışanlarının tutuklu ve tutuksuz yargılandığı davada gazetenin imtiyaz sahibi Burak Akbay’a “Silahlı terör Örgütü yönetmek ve propagandası yapmak” suçlaması yapıldı. Oda Tv, 17-25 Aralık'tan 1 ay önce gazeteye10 milyon 687 bin lira ceza vergi cezası kesildiğini hatırlatarak, "Hedeflerinde Burak Akbay da vardı" dedi.

Oda TV'de yer alan haber aynen şöyle:

17 – 25 Aralık operasyonundan sadece bir ay önce Sözcü Gazetesi'ne toplamda 10 milyon 687 bin lira ceza kesilmişti.

“Terör örgütü FETÖ'nün parasal kaynaklarını garanti altına almak için yönetmelik oyunu ile kendi müfettiş kadrosunu oluşturduğu ortaya çıktı. Örgüt, müfettişleri sayesinde, şirketler üzerinde her türlü baskıyı yapma imkanı buldu. 2013'te 2 kez vergi müfettişliği giriş sınavında yapılan değişiklik sonrasında 5 bin kişi kuruma alındı.”

Bu satırlar, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak Gazetesi'nden Cahit Saraçoğlu'nun 9 Ağustos 2016 tarihli özel haberinden.

Şimdi…Sözcü Gazetesi'nin iddianamesi çıktı. Her yeri dökülen iddianamede, Sözcü ile FETÖ arasında ilişki kurulmaya çalışılıyor.

Bakınız… AKP “FETÖ miladını” 17-25 Aralık 2013'le başlatıyor. Hayır, Sözcü'nün o tarihten önceki FETÖ karşıtı haberlerini hatırlatmayacağız. Başka bir operasyondan bahsedeceğiz.

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'nda görevli Vergi Müfettişi Selim Örer, 2010 ve 2011 yıllarına ait Sözcü Gazetesi hesaplarını 10 Aralık 2012'de başlayarak Haziran 2013 tarihine kadar denetledi.

Normal bir uygulamada atanan müfettiş, incelemesini tamamlamadan görevden alınmazken Sözcü Gazetesi için bu kural değiştirildi. Gazetenin hesapları 22 Haziran 2013 tarihinde, Selim Örer'den alınarak Vergi Müfettişi Çağlar Cerit'e verildi. Ve… FETÖ'nün 17 – 25 Aralık operasyonlarında düğmeye basmasına ramak kala…

Tarih: 15 Kasım 2013.

Olağanüstü atanan Vergi Müfettişi Çağlar Cerit, vergi inceleme raporunu tamamladı. Müfettiş Cerit, 2010 yılı için 6 milyon 138 bin 836 liralık; 2011 yılı için ise 4 milyon 418 bin 166 liralık ceza kesti.

Evet, 17 – 25 Aralık operasyonundan sadece bir ay önce Sözcü Gazetesi'ne toplamda 10 milyon 687 bin lira ceza kesilmişti.

Peki… Sözcü'ye bu cezayı kesen müfettiş Çağlar Cerit ve cezayla ilgili Uzlaşma Komisyonu üyesi Zülfikar Küçükavcı'ya ne oldu dersiniz? FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamudan ihraç edildiler.

Neymiş, Sözcü'nün ve gazetenin patronu Burak Akbay'ın FETÖ ile ilişkisi varmış! Hadi oradan!