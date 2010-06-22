Oda arkadaşını yedi!

T24 - Silahlı soygun suçundan hapse atılan Fransız mahkum, kendisine ters bakan hücre arkadaşını usturayla öldürüp göğsünü açtı





Fransa’da yaşayan Nicolas Cocaign, silahlı soygun suçundan Rouen Cezaevi’ne atıldı. 39 yaşındaki iki çocuk babası mahkum, Thierry Baudry isimli hücre arkadaşı ile hijyen konusunda uyuşamıyordu. Baudry’nin tuvaleti tıkaması bardağı taşıran son damla oldu. Hücre arkadaşını döverek öldüren Cocaign, daha sonra jiletle onun göğsünü yardı. Akciğerini çıkartarak bir kısmını çiğ olarak yedi. Diğerini de soğanla pişirip mideye indirdi. Yamyam mahkum, arkadaşını ruhuna sahip olmak için böyle bir şey yaptığını söyledi.





Tadını merak etmiş!



Cocaign, sorgusunda, arkadaşını öldürdükten sonra bir torbaya koyduğunu ve bu süre içinde “tadının nasıl olduğunu merak ettiği için” onu yemeye karar verdiğini söyledi. Baudry’nin karakterine hayran olduğunu söyleyen yamyam mahkum, “Ruh güzelliği beni etkilemişti. Kalbini yersem benim de öyle olacağımı düşündüm. Ama yanlışlıkla kalbi yerine akciğerini yemişim” dedi. Üçüncü hücre arkadaşı David Lagrue ise gördükleri karşısında travma geçirerek intihar etti.







