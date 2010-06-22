T24 LogoT24 Logo
Dünya

Oda arkadaşını yedi!

Silahlı soygun suçundan hapse atılan Fransız mahkum, kendisine ters bakan hücre arkadaşını usturayla öldürüp göğsünü açtı

22 Haziran 2010 03:00

T24 - Silahlı soygun suçundan hapse atılan Fransız mahkum, kendisine ters bakan hücre arkadaşını usturayla öldürüp göğsünü açtı


Fransa’da yaşayan Nicolas Cocaign, silahlı soygun suçundan Rouen Cezaevi’ne atıldı. 39 yaşındaki iki çocuk babası mahkum, Thierry Baudry isimli hücre arkadaşı ile hijyen konusunda uyuşamıyordu. Baudry’nin tuvaleti tıkaması bardağı taşıran son damla oldu. Hücre arkadaşını döverek öldüren Cocaign, daha sonra jiletle onun göğsünü yardı. Akciğerini çıkartarak bir kısmını çiğ olarak yedi. Diğerini de soğanla pişirip mideye indirdi. Yamyam mahkum, arkadaşını ruhuna sahip olmak için böyle bir şey yaptığını söyledi.


Tadını merak etmiş!

Cocaign, sorgusunda, arkadaşını öldürdükten sonra bir torbaya koyduğunu ve bu süre içinde “tadının nasıl olduğunu merak ettiği için” onu yemeye karar verdiğini söyledi. Baudry’nin karakterine hayran olduğunu söyleyen yamyam mahkum, “Ruh güzelliği beni etkilemişti. Kalbini yersem benim de öyle olacağımı düşündüm. Ama yanlışlıkla kalbi yerine akciğerini yemişim” dedi. Üçüncü hücre arkadaşı David Lagrue ise gördükleri karşısında travma geçirerek intihar etti.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24