-Oceanic Challenger Antalya'da ANTALYA (A.A) - 24.10.2011 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) adına 3 boyutlu sismik veri toplayacak Norveç bayraklı Oceanic Challenger isimli gemi, Antalya Limanı'na geldi. Gemiyi limanda karşılayan TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'daki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diledi. Uysal, ''Bütün Türkiye gibi TPAO da, Van'a sivil koruma ekiplerini ve jeneratörlerini göndererek yardım çalışmalarına başladı'' dedi. Türkiye'nin denizlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmak üzere TPAO'nun 2000'li yıllardan bu yana yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Uysal, Karadeniz'de başlayan çalışmaların, 2007'den itibaren Akdeniz'e kaydırıldığını, 2 boyutlu sismik çalışmaların da halen Antalya açıklarında sürdüğünü söyledi. Üç boyutlu sismik veri toplayacak Oceanic Challenger gemisinin yarın sabah Alanya'ya geçeceğini anlatan Uysal, şöyle konuştu: ''Alanya açıklarında bin 100 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik çalışma gerçekleştirilecek. Bu çalışmaların değerlendirilmesinden sonra Antalya açıklarında sondaj noktalarının tespit edilmesi ve nihayet sondaja başlanmasını kararlaştıracağız. Yapılan çalışmalar son derece önemli. Geminin herhangi bir sorun çıkmadan çalışma yapmasını temenni ediyorum.'' Alanya'daki çalışmanın 45 günde tamamlanmasının planlandığını vurgulayan Uysal, iki boyutlu sismik çalışmaları röntgen çekmeye, üç boyutlu çalışmaları ise tomografiye benzetti. Tomografi ile daha sağlıklı teşhis konulabildiğine işaret eden Uysal, ''Bizim de üç boyutlu arama yapmaktaki amacımız, daha sağlıklı olarak sondaj noktalarını tespit edebilmektir. Çünkü bir sondajın maliyeti 200-300 milyon dolardır. Bu çalışmaların maliyetleri ise 10-15 milyon dolar civarındadır. Biz bu çalışmaları yaparak en emniyetli sondaj noktalarını tespit etmeye çalışıyoruz ki fazla para yanlış yere sondaj yaparak harcamayalım'' diye konuştu. TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal ve gazeteciler daha sonra gemiyi gezdiler. Gemide teknik görevli Glenn Colhevelou Observer, gazetecilere yaptığı açıklamada, sismik inceleme odasının geminin komuta merkezi olduğunu söyledi. Geminin nerede araştırma yapması gerektiğine ilişkin verilerin burada toplandığını ifade eden Observer, üretilen enerjinin kalitesinin de kontrolünün yapıldığını bildirdi. TPAO, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz potansiyelini tespit etmek, milli ekonomiye kazandırmak, enerji sektöründe etkin rol oynamak ilkesiyle 2011 yılı sondaj öncesi arama faaliyetleri kapsamında Fransız uyruklu CGGVeritas Services SA firması ile geçen ay ''Deniz Alanlarında Üç Boyutlu Sismik Veri Toplama Hizmet Alımı-II'' sözleşmesi imzalamış, sismik veri toplama için ihaleyi yüklenen firma operatörlüğündeki Norveç bayraklı Oceanic Challenger gemisi görevlendirilmişti.