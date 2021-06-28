Ocasio-Cortez'den kendisine "Ufak komünist" diyen Cumhuriyetçiye: Ben ondan uzunum

T24 Dış Haberler

ABD'de Demokrat Parti'nin ilerici kanadının en tanınan isimlerinden olan Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez(AOC), aşırıcı söylemleriyle tanınan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene'in kendisine "Ufak komünist" demesine yanıt verdi.

Ocasio-Cortez, "Her şeyden önce şunu söyleyeyim; ben ondan uzunum" dedi.

Cumartesi günü eski Başkan Donald Trump'ın Ohio'da düzenlediği mitingde konuşan Greene, AOC'ye hitaben, "New York'lu ufak komünist. Onu da hapse atalım, iyi bir fikir" ifadelerini kullandı.

Greene ayrıca annesi ve babası Porto Rikolu olan ancak kendisi New York'ta doğan AOC'nin ABD'li olmadığını ve ABD kültürünü benimsemediğini iddia etti.

AOC, Greene'in konuşmasını alıntılayarak sadece, "Her şeyden önce şunu söyleyeyim; ben ondan uzunum" ifadeleriyle bir Twitter paylaşımında bulundu.