Öcalan'lı kravat iddiası müdürü görevinden etti!

Cizre Anadolu Lisesi öğrencileri için yaptırılan kravatlardaki Atatürk silüetinin, PKK lideri Abdullah Öcalan’a benzediği iddiaları üzerine hakkında savcılıkça soruşturma başlatılan okul müdürü Mehmet Hıdır Oktaykaan, görevinden alındı.



Deneyimli eğitimci, başka bir okula İngilizce öğretmeni olarak atandı. Cizre Anadolu Lisesi öğrencileri için ilçedeki bir esnafa verilen sipariş üzerine, İstanbul’daki bir firmaya kravat yaptırıldı. Çocuğu bu Anadolu Lisesi’nde okuyan bir polis, kravatlardaki Atatürk resmin Öcalan’a benzetince, emniyete şikâyette bulundu. Radikal gazetesinin haberine göre, Emniyet durumu savcılığa iletince soruşturma açıldı. Savclık talimatıyla kravatlar toplatılırken okul müdürü Oktaykaan. ile kravatları İstanbul’da imal ettiren esnaf Şirzat Dinler hakkında da soruşturma başlatıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan iki şahsı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ayrıca başlatılan idari soruşturma kapsamındaysa okul müdürünün görevine dün son verildi. Cizre Sağlık Meslek Lisesi’ne İngilizce öğretmeni olarak atanan müdüre sahip çıkan öğrenciler ‘göreve iade’ için imza kampanyası başlattı. Oktaykaan öğrencileriyle vedalaştıktan sonra atandığı Cizre Sağlık Meslek Lisesi’nde öğretmen olarak görevine başladı.