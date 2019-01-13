Öcalan'la görüşmenin ardından açlık grevindeki Leyla Güven'in avukatları, cezaevine gitti

"Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması” için 67 gündür açlık grevinde olan tutuklu milletvekili Leyla Güven’in avukatları, PKK lideri ile yapılan görüşmenin ardından cezaevine gitti.

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tecritte olan Abdullah Öcalan'ı kardeşi Mehmet Öcalan’ın ziyaret ettiği öğrenildi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi alınamazken, Öcalan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DTK Eş Başkanı ve HDP Milletvekili Leyla Güven, “Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması” için açlık grevine başlamıştı. Açlık grevinin 67. gününde olan Güven'in sağlık durumunun kritik olduğu ve avukat görüşüne çıkamadığı belirtiliyordu.

Leyla Güven'in açlık grevini sonlandırıp sonlandırmayacağı belirsizliğini korurken, avukatlarının Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından cezaevine gitttiği öğrenildi.

Güven'in avukatlarından Reyhan Yalçındağ, Güven'in sağlık durumunun iyi olmadığını hatırlatarak, Artı Gerçek'ten Ahmet Nesin’e ilk olarak şu açıklamayı yaptı:

“Biz birkaç avukatı bu akşam (12 Ocak 2019) cezaevine gideceğiz. Öcalan'la yapılan görüşme sonrası açlık grevini sonlandırması durumunda hastaneye sevkini sağlamamız gerekiyor. Bu durum ilerleyen saatlerde görüşme sonrası netleşecek.”

Yalçındağ Artı Gerçek'e sağlık durumu iyi olmadığı için Güven'in görüşe çıkamadığını, bu yüzden görüşemediklerini, bugün bir daha ziyaretine gideceklerini söyledi. Yalçındağ "Kendisi görüşe çıkamadı. O yüzden bir şey diyemiyorum. Yarın (bu sabah) yine görüşmeye gideceğiz. Ama zaten bugün sabahtan beri ateşi 38 dereceydi, iyi değildi. Kendisi ziyaretimizden haberdar" dedi.

Öcalan, 27 Temmuz 2011’den bu yana avukatları, 11 Eylül 2016’dan bu yana da ailesiyle görüştürülmüyordu. Son görüşmeyi yine dün ziyaretine giden kardeşi Mehmet Öcalan yapmıştı.