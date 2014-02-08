'Öcalan'la görüşecek gazeteciler belli oldu'



Hükümetin Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na göndereceği gazetecilerin isimlerinin büyük oranda belli olduğu iddia edildi.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, Meclis kulislerinde hükümetin 3 isim önerdiği, bu isimlerin ise Hürriyet Gazetesi Ankara eski temsilcisi Metehan Demir, Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi ve Haber Türk Gazetesi Köşe yazarı Nihal Bengisu Karaca olduğu konuşuluyor.

Diyarbakır milletvekili Leyla Zana ile birlikte geçen hafta İmralı'ya giden HDP Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder, dönüşte yaptığı açıklamada hükümetle süren görüşmelerin sonuç verdiğini ve İmralı'nın siyasi heyetlere açıldığını belirterek adaya gazetecilerin gideceğini açıklamıştı.

Son kararı Başbakan Erdoğan verecek

Açıklamanın ardından İmralı'ya gidecek isimlerin kimler olacağı da tartışılmaya başlandı. Meclis kulislerinde dolaşan iddialara göre bizzat Başbakan Erdoğan'ın son şeklini vereceği listede olur vereceği Hürriyet Gazetesi Ankara eski temsilcisi Metehan Demir, Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi ve Haber Türk Gazetesi Köşe yazarı Nihal Bengisu Karaca yer alıyor. Öcalan'ın gazeteciler heyeti konusunda ısrarcı olduğu belirtilirken, hükümetin bu konuda kararsız olsa da gidecek isimleri belirlediği iddia edildi.

Kızılkaya, Yayman, Karatepe de listede

Ada'ya gönderilmesi düşünülenler arasında ayrıca Şükrü Karatepe, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Hüseyin Yayman, Kürt yazar Muhsin Kızılkaya da yer alıyor.

Öcalan'ın ise bu isimlerin dışında bir de televizyoncu istediği de yine kulis bilgileri arasında yer alıyor. Hükümetin ise bu konuda çekinceli davrandığı söylense de gazetecilerle görüşme trafiğini seçim sonrasına bırakma eğiliminde olduğu da konuşuluyor.

Öcalan, Türkdoğan'ı istiyor

Gazetecilerin yanı sıra "Akil İnsanlar" heyetinden birkaç ismin de İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Bu isimler arasında Rifat Hisarcıklıoğlu, Can Paker, Tarhan Erdem, Avni Özgürel, Yılmaz Ensaroğlu, Ahmet Taşgetiren, Deniz Ülke Arıboğan ve Yusuf Şevki Hakyemez olduğu söyleniyor. AKP'nin önerdiği bu isimlere karşılık Öcalan'ın da "Akil İnsanlar" heyetinin Akdeniz Grubu'nda yer alan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'ı özellikle istediği gelen bilgiler arasında.