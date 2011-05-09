Öcalan'la aynı apartmanda kalan askeri ateşe kim?

T24 - Askeri ataşenin Şam’da Öcalan’la aynı binada kaldığı iddia edildi. Öcalan'ın avukatlarına, “İmralı’da telefonda benimle görüştürüldü. Anladım ki, Şam’a imha değil, diyalog için gelmiş” dediği öğrenildi.



Suriye eski Devlet Başkan Yardımcısı Abdulhalim Haddam’ın, Abdullah Öcalan’ın, Suriye’de bulunduğu dönemde Türkiye’nin Askeri Ataşesi’yle aynı apartmanda kaldığını söylemesinin ardından, gözler o “ataşe”nin kim olduğuna çevrildi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:







Yurtdışına kaçan Haddam, bir dönem Suriye’nin ikinci güçlü adamıydı.



İmralı Cezaevi’nde bulunan Öcalan’ın da bu olayla ilgili ilginç açıklamalar yaptığı ortaya çıktı. Öcalan, 13 Aralık 2006 tarihli avukat görüşme tutanağında, “Biz bunu öğrendimizde, ilkin imha için gelmiş olabileceklerini düşündük. Fakat, yıllar sonra İmralı’ya ilk getirildiğimde, sorgu sürecinde bu ataşe, telefonda benimle görüştürüldü. ‘Beni hatırladın mı?’ dedi. Ateşkes için aramıştı. O zaman anladım ki, bu ataşe aslında Suriye’de bulunduğum o dönemde imha amaçlı değil, diyalog için gelmiş” dedi.



Öcalan’ın 1999 yılında yakalanıp İmralı Cezaevi’ne konulmasından 2009 yılına kadar olan süreci, cezaevi görüşme tutanaklarına dayanarak anlatan, Cengiz Kapmaz’ın “Öcalan’ın İmralı Günleri” adlı kitabında, Şam’daki olay 13 Aralık 2006 tarihli görüşme tutanağına dayanılarak şöyle anlatılıyor:





Öcalan: Ataşenin kızı bizi tanıdı



“(Öcalan İmralı’da sorgudayken) Tam bu sırada sorgu odasına telefon bağlandı. Telefondaki kişi, 1992 yılında Öcalan’ın Suriye’de kaldığı dairenin alt katında ev kiralayan Askeri Ataşe’ydi. Ataşe, Öcalan’a ‘Beni tanıdın mı?’ diye sordu. Öcalan telefondaki sesi tanımıştı.



(Öcalan anlatıyor): ‘Yanılmıyorsam, 91 ya da 92 yıllarıydı. Suriye’de kaldığımız yerin alt katını Türkiye’nin Askeri Ataşesi kiralamıştı. Biz bunu öğrendimizde ilkin imha için gelmiş olabileceklerini düşündük. Hatta, birgün asansörde Ataşe’nin küçük kızı ile karşılaştık ve bizi tanıdı. Bunu gidip ailesine anlatacak, sorun yaşayacağız diye tedirgin olduk. Fakat, yıllar sonra İmralı’ya ilk getirildiğimde, sorgu sürecinde bu ataşe, telefonla benimle görüştürüldü. Kendini tanıttıktan sonra, ‘beni hatırladın mı?’ dedi. Hatırladığımı söyledim. Ateşkes için aramıştı. O zaman anladım ki, bu Ataşe aslında Suriye’de bulunduğum o dönemde imha amaçlı değil, diyalog için gelmiş.”





Haddam ne demişti?



Suriye’nin eski Devlet Başkan Yardımcısı Haddam, 10 gün önce Hürriyet’te verdiği ropörtajda, görevde olduğu dönemde, Şam’daki Öcalan’a Suriye İstihbaratı tarafından yapılan uyarıyı şöyle anlatmıştı:



“Bizim Muhaberat (Suriye gizli servisi) Öcalan’a ‘Dikkatli olman gerekir, zira kaldığın binada Türk Askeri Ataşe de kalıyor’ dediğinde, Öcalan, ‘Türk Askeri Ataşe ile aynı binada olduğumuzu ilk günden beri biliyorum ama o benim burada oturduğumu bilmiyor, onun için çok rahatım. Böyle üst düzey bir Türk yetkilisiyle aynı binada kaldığım hiç kimsenin aklına gelmez, onun için güvendeyim merak etmeyin. Suriye’nin en güvenli binasında oturuyorum’ dedi.”





Ataşe, jandarma korgeneral iddiası



Öcalan’la aynı binada kalan kişinin kimliği merak konusu oldu. Ak Parti Gazianten Milletvekili adayı gazeteci Şamil Tayyar, bu kişinin MHP Adana Milletvekili Kürşat Atılgan olabileceğini iddia etti. Atılgan ise, iddiayı reddederek, “Ataşelik görevimin büyük bir bölümünü üç katlı bir villanın, bahçe katında kiracı olarak geçirdim. Üzerimde eski bir bakan ev sahibi, onun da üzerin de yine ev sahibi olan Suriyeli bir işadamı vardı. Dolayısıyla bu kadar az kişi oturan bir apartmanda terörist başının oturması mümkün değildir” demişti. Atılgan, kendisinden önceki ataşenin Öcalan’la görüşmüş olabileceğini de söylemişti.



Aynı zamanda Polis Akademisi Öğretim Üyesi olan yazar Önder Aytaç da tartışmaya katılarak bir internet sitesindeki köşesinde şunları yazdı:





Muvazzaf iddiası



“Bendeki bilgilere göre, Abdullah Öcalan’la Suriye de görüşen Kürşat Atılgan değil. Bazılarına göre de Öcalan ile görüşenin Hasan Atilla Uğur olduğu yazıldı ki, Atilla Uğur da Şam’da askeri ataşelik yapmadı. Öcalan ile görüşen ise o dönemde jandarma kurmay binbaşı olan ve şu anda da general olarak göreve devam eden F.D. olsa gerek.”

Aytaç’ın yazdığı rumuzlu ve Şam’da görev yapmış tek bir jandarma general bulunuyor. Muvazzaf olan subay, “korgeneral” rütbesiyle Jandarma Genel Komutanlığı’nda görev yapıyor.









Kürşat Atılgan, Şam’da görev yaptı.