Öcalan’ın ‘yol haritası’ 160 sayfa

Öcalan, avukatları ile önceki gün yaptığı görüşmede, çalışmasını tamamlayıp cezaevi yönetimine teslim ettiğini belirtti. Öcalan, yol haritasının bir örneğinin AİHM’ye, devletin ilgili birimlerine ve gazetecilere verilmesini istedi.

Öcalan’ın yol haritasını almak için avukatlarının bugün Bursa Başsavcılığı’na başvurması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre; Öcalan yol haritasını el yazısıyla yazdı. İki defter halinde, 160 sayfadan oluşan çözüm önerileri, giriş bölümü, demokratik ilkelerin belirlendiği sunum ve geleceğe ilişkin programdan oluşuyor. Program bölümündeki yol haritası ise madde madde sıralanıyor.