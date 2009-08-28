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Öcalan’ın ‘yol haritası’ 160 sayfa

Öcalan’ın Kürt sorununun çözümüne yönelik hazırladığı yol haritasının 160 sayfa olduğu öğrenildi

28 Ağustos 2009 03:00

Abdullah Öcalan’ın Kürt sorununun çözümüne yönelik hazırlayıp İmralı Cezaevi yönetimine verdiği yol haritasının 2 defterden oluştuğu ve 160 sayfa olduğu öğrenildi

Öcalan, avukatları ile önceki gün yaptığı görüşmede, çalışmasını tamamlayıp cezaevi yönetimine teslim ettiğini belirtti. Öcalan, yol haritasının bir örneğinin AİHM’ye, devletin ilgili birimlerine ve gazetecilere verilmesini istedi.

Öcalan’ın yol haritasını almak için avukatlarının bugün Bursa Başsavcılığı’na başvurması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre; Öcalan yol haritasını el yazısıyla yazdı. İki defter halinde, 160 sayfadan oluşan çözüm önerileri, giriş bölümü, demokratik ilkelerin belirlendiği sunum ve geleceğe ilişkin programdan oluşuyor. Program bölümündeki yol haritası ise madde madde sıralanıyor.

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