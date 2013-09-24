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Öcalan'ın yeniden yargılanmasına ret

Abdullah Öcalan'ın avukatlarının yeniden yargılanma talebinin reddedilmesine ilişkin itirazları da reddedildi

24 Eylül 2013 20:13

 

İmralı Cezaevinde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan 'ın avukatlarının, müvekkillerinin "yeniden yargılanması" ve "cezasının infazının durdurulması" talebiyle yaptıkları başvurunun reddedilmesine yaptıkları itiraz reddedildi.

Doğan Haber Ajans'ında yer alan haberine göre, Öcalan'ın avukatlarınca yapılan itirazı değerlendiren Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi , savcıdan mütalaa istedi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının yerinde olduğunu belirterek, itirazın reddedilmesini talep etti.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını yasalara uygun bularak, itirazı reddetti. Avukatlar, "Öcalan'ın yeniden yargılanması" ve CMK'nın 312. maddesi uyarınca "cezasının infazının geri bırakılması veya durdurulması" talepleriyle Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine başvurmuş, mahkeme talepleri oybirliğiyle reddetmişti.

Öcalan'ın avukatları, başvurularını, "4. Yargı Paketi" olarak bilinen 6459 sayılı Yasa'nın 21. maddesine dayandırmışlardı. Başvuruda, "Öcalan hakkındaki mahkumiyet hükmünün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ihlali suretiyle verildiği ve hükmün bu aykırılığa dayandığının AİHM'nin kesinleşmiş kararı ile tespit edildiği" iddiasında bulunularak, "Öcalan'ın yeniden yargılama talebinin kabul edilmesi" ve CMK'nın 312. maddesi uyarınca "cezasının infazın geri bırakılması veya durdurulması" istenmişti.

 

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