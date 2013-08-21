Öcalan'ın yeni odasının fotoğrafları MGK'nın onayını bekliyor

Abdullah Öcalan’ın, İmralı Cezaevi’ndeki kaldığı odası hafta sonuna doğru değişecek. Öcalan’ın, BDP heyeti ile çektirdiği fotoğrafların da Adalet Bakanlığı’na ulaştığı, onay verilmesi halinde kamuoyuyla paylaşılabileceği öğrenildi.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Öcalan’ın nem, rutubet ve sağlık koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle odasının değiştirilmesini talep ettiği basına yansımış; BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Öcalan’ın eski odasına alınabileceğini açıklamıştı. Adalet Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Öcalan’ın başka bir odaya nakledilmesine karar verildi. Öcalan’ın nakledileceği odanın, şu anda kaldığı odadan daha büyük ve sağlık koşullarının daha elverişli olduğu ifade edilirken, naklin hafta sonuna doğru gerçekleştirileceği belirtildi. Öcalan, İmralı Cezaevi’nde ilk 5 yılını nakledileceği odada geçirmişti.

Fotoğrafları MGK değerlendirecek

Öte yandan Öcalan’ın, İmralı Cezaevi’nde BDP heyeti ile çektirdiği fotoğraflar da Cezaevi yönetimince Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Fotoğrafların basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmasına, Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) yapılacak değerlendirmenin ardından karar verileceği öğrenildi.