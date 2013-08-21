T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öcalan'ın yeni odasının fotoğrafları MGK'nın onayını bekliyor

Abdullah Öcalan’ın İmralı Cezaevi’nde kaldığı odası hafta sonuna doğru değişecek. Öcalan’ın, BDP heyeti ile çektirdiği fotoğrafların da Adalet Bakanlığı’na ulaştığı, MGK'nın onay vermesi halinde kamuoyuyla paylaşılabileceği öğrenildi

21 Ağustos 2013 00:01

Abdullah Öcalan’ın, İmralı Cezaevi’ndeki kaldığı odası hafta sonuna doğru değişecek. Öcalan’ın, BDP heyeti ile çektirdiği fotoğrafların da Adalet Bakanlığı’na ulaştığı, onay verilmesi halinde kamuoyuyla paylaşılabileceği öğrenildi.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Öcalan’ın nem, rutubet ve sağlık koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle odasının değiştirilmesini talep ettiği basına yansımış; BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Öcalan’ın eski odasına alınabileceğini açıklamıştı. Adalet Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Öcalan’ın başka bir odaya nakledilmesine karar verildi. Öcalan’ın nakledileceği odanın, şu anda kaldığı odadan daha büyük ve sağlık koşullarının daha elverişli olduğu ifade edilirken, naklin hafta sonuna doğru gerçekleştirileceği belirtildi. Öcalan, İmralı Cezaevi’nde ilk 5 yılını nakledileceği odada geçirmişti.

 

Fotoğrafları MGK değerlendirecek

 

Öte yandan Öcalan’ın, İmralı Cezaevi’nde BDP heyeti ile çektirdiği fotoğraflar da Cezaevi yönetimince Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Fotoğrafların basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmasına, Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) yapılacak değerlendirmenin ardından karar verileceği öğrenildi.

 

ETİKETLER

abdullah öcalanimralı adasıoda değişimibdp heyetieş genel başkanselahhatin demirtaşfotoğraflarkamuoyumgkdeğerlendirme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24